ABD’de Vaka Sayılarında 1 Haftada Yüzde 11 Artış 

ABD’de geçen hafta Corona virüsü vakaları bir önceki haftaya göre yüzde 11 arttı. Özellikle ülkenin ortabatısında görülen vaka sayısında artış var.

11 Ekim’le biten haftada Corona virüsünden ölenlerin oranıysa yüzde 3 azalarak 4,800’e indi. ABD’de salgının başlangıcından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 215 bine yakın. Corona virüsüne yakalananların sayısıysa 7 milyon 700 binin üzerinde.

Geçen hafta 50 eyaletten 29’unda en az iki hafta üst üste vaka sayısında artış yaşandı. Bu eyaletlere Illinois ve Missouri hariç tüm ortabatı eyaletleri dahil. Bir önceki hafta vaka sayısında iki hafta üst üste artış yaşanan eyaletlerin sayısı 21’di. Ayrıca ülkenin kuzeybatı, güney ve batısında da yeni merkezler artan vaka sayılarıyla öne çıkıyor.

Gönüllülerin veri takibi yaptığı Corona Virüsü İzleme Projesi’ne göre Idaho’da geçen hafta yapılan 17 bin Corona virüsü testinin yüzde 23,5’i pozitif çıktı. Bu, ülkedeki en yüksek pozitif test oranı olarak kayıtlara geçti. Güney Dakota, Iowa ve Wisconsin de geçen hafta pozitif test oranlarının yüzde 20’nin üzerinde olduğunu açıkladı.

Pozitif test oranı ülkede üç hafta üst üste rekor kırmış durumda. Geçen hafta günde ortalama 976 bin test yapıldı. Pozitif gelen testlerin oranı yüzde 4,6’dan yüzde 5’e çıktı.

Dünya Sağlık Örgütü yüzde 5’in üzerindeki oranları endişe verici kabul ediyor, bunun nedeni, test uygulanan topluluklar içinde henüz farkedilmemiş Corona vakalarının da olabilecek olması.

İngiltere’de kısıtlamalar için aşamalı sistem

Avrupa’da Corona virüsü vaka sayılarında yaşanan artış hükümetleri salgın karşısında yeni önlemler almaya zorluyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İngiltere’nin bazı bölgelerinde aşamalı kısıtlamalar içeren bir sistem uygulamaya koydu.

Johnson’ın açıkladığı üç aşamalı sistem Parlamento’da Salı günü oylanacak.

Yeni sistem kapsamında yetkililer Corona virüsü risk seviyesine göre ülkeyi bölümlere ayırıyor. ‘‘Çok yüksek risk’’, ‘‘yüksek risk’’ ve ‘‘orta risk’’ bölgelerinde farklı kısıtlamalar uygulanacak.

Örneğin çok yüksek riskli bölgelerde barların kapatılması, nikah davetlerinin kısıtlanması söz konusu olacak.

Ülkenin kuzeybatısında Liverpool kentini de içeren Merseyside bölgesi ‘‘çok yüksek tehdit’’ kategorisindeki tek bölge. Burada spor salonları, kumarhaneler, ganyan bayileri de kapatılacak.

Okullar, restoranlar ve işyerlerinin çoğu, ‘‘çok yüksek riskli’’ bölgelerde de açık kalmaya devam edecek.

Yeniden ülke genelinde karantina uygulamasına geçmek istemeyen Johnson, özgürlüklerin kısıtlanmasından şikayet edenleri de anladığını belirtti, ancak ‘‘Hastanelerin yükünü arttırmamalıyız’’ dedi.

Fransa’da yoğun bakıma yatan hasta sayısında artış

Fransa’daysa yoğun bakımdaki hasta sayısı Pazartesi günü 27 Mayıs’tan bu yana ilk kez 1,500’ü geçti. Bu durum Fransa’da da yerel ölçekte karantina önlemlerine dönülebileceği endişesini doğurdu.

Fransa’da 8 Nisan’da yoğun bakıma yatan hasta sayısı 7,148’di. Şu an kaydedilen rakam o tarihe oranla beş kat düşük. 31 Temmuz’da ise yoğun bakım hasta sayısı 371’di. Şimdiki rakam bundan dört kat yüksek.

Yetkililer sonbaharda daha fazla kişinin farklı sebeplerle hastaneye kaldırıldığını belirterek önlem alınmazsa hastanelerin yükünün çok artacağı uyarısında bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Çarşamba akşamı salgınla ilgili açıklama yapması bekleniyor.

Fransa’da son 24 saatte 8,505 Corona virüsü vakası görüldü. Cumartesi günü 24 saatte 26 bin 896 vakayla rekor kırılmıştı.