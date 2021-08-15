ABD’de Vaka Sayısı Altı Ayın Zirvesinde

Amerika’da Delta varyantının hızla yayılmasıyla vaka sayıları son altı ayın en yüksek seviyesine çıktı. 11 eyalette vaka sayıları 1 milyonu geçmiş durumda. Corona virüsü aşılarının Delta varyantına karşı etkisinin azalması, özellikle bağışıklık sorunları ya da kronik hastalıkları olanları endişelendiriyor.

Gina Welch 26 yaşında. Astım ve karaciğer hastası. Welch, Amerika’da üçüncü doz Corona virüsü aşısı olmuş az sayıda kişiden biri.

Ancak güçlendirici kabul edilen takviye doz için dürüstlükten taviz vermek zorunda kalmış.

Karciğer ve astım hastası Gina Welch, “Üçüncü dozu olmak için içeri girip yalan söylemek zorunda kaldım. Bu beni rahatsız etti. Ama kendimi daha güvende ve korunmuş hissediyorum” diyor.

Welch, aşı olmaya gittiğinde ilk kez Corona aşısı olduğu yalanını söyleyenlerden. Zira Amerikan hükümeti yeterli veri olmadığı gerekçesiyle takviye dozlara yeşil ışık yakmış değil.

Ancak hem aşı takip sisteminin gevşekliği hem de ülkede aşı bolluğu yaşanması, Welch gibi birçok Amerikalı’yı üçüncü doz için cesaretlendiriyor.

Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin verilerine göre nüfusun yüzde 50,2’si tamamen aşılanmış durumda. En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 58,8, CDC verilerinden belirlenmiş üç doz aşılıların sayısı da 900.

Ancak aşı bildirimi gönüllülük esasına dayanıyor. Bu nedenle tam sayıların bilinmesi imkansız.

Dünya Sağlık Örgütü, gelişmiş ülkelerin ellerindeki fazla aşıları takviye doz olarak ayırmak yerine yoksul ya da aşıya erişimi kısıtlı ülkelere gönderilmesi çağrısı yapıyor.

Sağlık yetkilileri ise takviye doz tartışmasında bölünmüş durumda.

CLA epidemiyoloji uzmanı doktor Timothhy Brewer,“Tamamen aşılanmış sağlıklı bireylere güçlendirici doz vermek yerine, bu aşıları henüz aşılanmamış topluluklara ulaştırmaya çalışmak çok daha mantıklı.”

Johns Hopkins Üniversitesi’nden organ nakli cerrahı ve araştırmacı Dorry Segev ise takviye aşıların yasaklanmasının hata olduğu görüşünde:

“Güçlendirici dozları yasaklamanın bir hata olduğunu düşünüyorum, çünkü bu yasak tıbbi farklılıkların olduğunu anlamıyor ve kabul etmiyor. Bu aşı, herkese aynı şekilde uygun değil. Aşı dozları, kişinin tıbbi risklerine önemli ölçüde bağlı.”

Doktor Segev, özellikle bağışıklığı zayıf ya da baskılanmış hastalarda iki doz aşının yeterli antikor oluşturmadığına da dikkat çekti:

“Vardığımız sonuç, bağışıklık baskılayıcı ilaç kullananların çoğunda iki dozun yeterli olmadığı ve üçüncü dozun korumayı arttıracağı oldu.”

Bu kategorideki Amerikalılar için üçüncü doz onayının çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor. Ancak Amerika bir yandan hala aşı olmayanları ikna etmeye çalışıyor.

Zira Delta varyantı aşı olmayanları daha ağır etkiliyor. Tıpkı düşük aşılama oranı ile salgının yeniden merkez üssü haline gelen Florida’da yaşayan Duran ailesi gibi.

Youris Duran, “Eşim, oğlum hiçbirimiz aşılı değildik. Çok fazla çelişkili bilgi vardı. Ama hastalandığımızda nefes bile alamadık, bacaklarımızı oynatamıyorduk. Tuvalete bile gidemiyordum. Sanki ölüyor gibiydim” diyor.

Florida eyaleti peş peşe en az 10 gün boyunca hastaneye yatırılan Corona virüslü hasta sayısında rekor kırdı. Bu sayı günlük 15 binleri geçti. Hastaneye yatanların çoğunun aşısız olduğuna dikkat çekiliyor.

CDC’nin son açıkladığı verilere göre ise aşı olanların yüzde 99,99’u Corona’ya yakalansa bile hastalığı ağır geçirmiyor. Federal sağlık kurumu son olarak aşıların hamilelikte düşük riskini arttırmadığını da bildirdi. CDC, hamileliğin Corona virüsünden hastalığı ağırlaştığına da dikkat çekerek, anne adaylarına aşı olmalarını tavsiye etti.