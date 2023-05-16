ABD’de Yaşayan Türklerden İkinci Tur Oy Verme Süresinin Düşürülmesine Büyük Tepki

Türkiye’de 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri, Cumhurbaşkanı adaylarının Yüzde 50 +1 oy alamamaları nedeniyle ikinci tura kaldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs 2023 Seçimleri için Yurtdışındaki temsilcilikler, seçim sandıkları ve gümrük kapılarında oy kullanma takvimini önceden açıklanmıştı. Buna göre Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, 1. Tur için ABD’de 29 Nisan 2023 – 7 Mayıs 2023 tarihleri arasında 09:00 – 21:00 saatleri arasında, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda 20 – 24 Mayıs tarihleri arasında belirlenen adreslerde oy kullanabileceği belirtilmişti.

Önce Eski Takvim Duyuruldu Sonra Değiştirildi

T.C. Washington Büyükelçiliği‘nden yapılan paylaşımlarda önce eski tarihleri onaylayan duyuru yapıldı, sonrasında ise bu sürenin iki günde indirildiği bildirilerek, 20-21 Mayıs Tarihlerinde 08:00 – 22:00 saatleri arasında oy kullanabileceği paylaşımı yapıldı.

Amerika’da Yaşayan Türkler’den Büyük Tepki

Duyuru paylaşımının altına yorum yazan yüzlerce kişi bu duruma büyük tepki gösterdi. Amerika’daki mesafelerin uzak ve sadece 6 Başkonsolosluk, 1 Büyüelçilik ve 2 Seçim noktası belirlenmesi ve bu yerlerde oy kullanmasının çok zor olduğunu belirletilerek eski tarihlerin geri getirilmesini talep etti.

Değerli vatandaşlarımız. Seçimlerle ilgili tüm kararları Yüksek Seçim Kurulu alır. Dış Temsilcilikler alınan kararları uygularlar. Bu kurulun işleyişi ve kurula itiraz yolları da açıktır. Bilginize sunarız. https://t.co/2LhhF6mDNu — Hakikati Aramak… (@HMuratMercan) May 15, 2023

Tepkiler Artınca Büyükelçi Mercan Açıklama Yaptı

Tepkiler üzerine açıklama yapan T.C. Washington Büyükelçisi Murat Mercan “Değerli vatandaşlarımız. Seçimlerle ilgili tüm kararları Yüksek Seçim Kurulu alır. Dış Temsilcilikler alınan kararları uygularlar. Bu kurulun işleyişi ve kurula itiraz yolları da açıktır. Bilginize sunarız.” diye açıklama yaptı.

Change Org’ta imza kampanyası Başlatıldı

Amerika’da Yaşayan Seda Demirbilek Change Org’ta başlattığı kampanyada

“İlk turda 10 gün gibi verilen süre 2 güne düşürülmüştür. Ancak Amerika ve Kanada gibi büyük ve konsolosluklara erişimin daha zor olduğu ülkelerde 2 gün kesinlikle yeterli değildir. Adil ve doğru bir şekilde seçimin yürütülebilmesi için Amerika ve Kanada’daki seçmenlere en az 5 günlük seçme haklarını kullanabilme hakkı verilmelidir.” açıklamasını yaptı.

Kampanya kısa sürede 4000 bin imzayı geçti.

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Sebep ABD’deki Vatandaşların Oy Tercihi mi?

Tepki gösterenler arasında çoğunluk, bu kararın alınmasının sebebinin Cumhurbaşkanı adaylarından Kemal Kılıçdaroğlu‘nun ABD’de %90‘a yakın oy almasının olduğunu iddia ediyor.

Almanya’da birçok konsolosluk bulunması ve mesafelerin yakın olmasına rağmen seçimden önce duyurulan tarihlerin korunduğunu belirten vatandaşlar, sadece ABD ve Kanada’da bu tarihlerin kısaltılmasının manidar olduğunu dile getiriyor. “Seçimlerde kullanılan oylar Türk Hava Yolları’nın direkt seferleri sayesinde 1 gün içerisinde Türkiye’ye ulaştırılabiliyor. ABD ve Kanada’nın uzak olması, bu kararın alınmasının sebebi olamaz” şeklinde ifadelerde bulunuyorlar.

Yüksek Seçim Kurulu Amerika’da Yaşayan Türkleri mi Cezalandırıyor?

Görev bölgesinde Alaska, Arizona, Colorado, Idaho, California, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Hawaii, Pacific Islands (Northern Mariana Islands, Guam, American Samoa) bulunan ve Amerika’da Türk vatandaşlarının en çok oy kullandığı 2. büyük şehir olan Los Angeles’ta 1. Tur oylamasında 2 oy sandığı kurulmuş, sonrasında yoğunluk üzerine bu sayı 3’e çıkarılmıştı.

İşlemler Yavaş ve Bekleme Süresi Uzun

Los Angeles ve New York’ta oy kullanan seçmenler, her gün 3-4 saat kuyrukta bekleyerek oy kullanmak zorunda kalmışlardı.