ABD’de Yeni Tahliyeler İçin Hazırlıklar Sürüyor 

ABD’de de yetkililer Afganistan’dan gelenlerin geçici olarak barınacağı tesislerin sayısını arttırmaya çalışıyor. Şu ana kadar tahliye edilen Afganlar, Virginia eyaletinde bulunan Fort Lee askeri üssündeki tatbikat sahasında tutuluyor. Associated Press haber ajansı gelecek haftalarda Quantico ve Fort Pickett’teki üslerin de 5 bin ile 10 bin arasında kişiye ev sahipliği yapacak şekilde hazır hale getirilmesinin planlandığını yazdı.

‘‘Ek havaalanları hazır hale getirilmeli’’

Senato İstihbarat Komisyonu Başkanı Mark Warner da Çarşamba günü katıldığı bir etkinlikte yetkililerin Afganistan’dan tahliye edilenlerin indirildiği Dulles Havaalanı’nın yoğunluğu nedeniyle gelecek günlerde ek havaalanlarınıntahliye edilenler için yeni giriş noktaları haline getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Virginia eyaleti Sağlık Bakanlığı da uçaklardan inenler arasında son 72 saatte yapılmış Corona virüsü testi olmayanlara test yapıyor.

Beyaz Saray Çarşamba günü yaptığı açıklamada son 24 saatte 19 bin kişinin Kabil’den uçaklarla tahliye edildiğini, her 39 dakikada bir uçağın havalandığını bildirmiş, Dışişleri Bakanı Antony Blinken ise bin 500 kadar Amerikalı’nın hala Afganistan’dan tahliye edilmeyi beklediğinin sanıldığını kaydetmişti.

ABD’de yaşayan bir grup Afgan göçmen ülkede mahsur kaldı

Öte yandan San Diego’da yaşayan Afgan uyruklu bir grubun yaz tatili için Afganistan’a gittikleri ve burada mahsur kaldıkları belirtildi.

Associated Press’in haberine göre El Cajon mahallesinden 16 ebeveyn ve 20’yi aşkın çocuk Kabil havaalanına ulaşmaya çalışıyor.

El Cajon Vadisi Birliği Okul Bölgesi çalışanı Feridun Hassemi okul öncesi ile lise arasında değişen yaşlardaki çocuklarla ailelerinin havaalanı yakınlarındaki çatışmalara ve şiddet olaylarına tanık olduklarını ve havaalanına ulaşmak için büyük gayret gösterdiklerini söyledi.

AP’ye göre aileler, California’ya geri dönmek için ABD hükümetinin yardımını istediler. Ancak ABD’de yaşayan bu göçmen aileler Kabil havaalanında ulaşmaya çalışan Afgan kalabalığı aşamadı.

El Cajon’da yaşayan ailelerin çoğu Afganistan’da ABD hükümeti için çalışan ve ABD’ye Özel Göçmen Vizesi ile gelen kişiler.

Uganda Afganlar’ın taşındığı ilk Afrika ülkesi oldu

Afganistan’dan tahliye edilenler ABD’nin yanı sıra 14 farklı noktaya geçici olarak taşınıyor. Çarşamba günü tahliye edilenlerin 51’i Uganda’ya götürüldü. Uganda, Afganistan’dan tahliye edilenler için oluşturulan transit noktaları arasındaki ilk Afrika ülkesi oldu.

Tahliye edilen yaklaşık 400 kişi ise Perşembe günü Güney Kore’nin başkenti Seul’a taşındı.

Arap Yarımadası’nın en küçük ülkesi Katar da 40 bin kişinin tahliyesine yardım ettiğini açıkladı. Bu kişilerin geçici barınaklarda kalmalarının ardından başka ülkelere transfer edileceği belirtildi. Katar aynı zamanda Taleban’ın siyasi ofisine ev sahipliği yapıyor. Ülkede Amerika, devrilen Afgan hükümeti ve Taleban arasında yapılan görüşmelere de ev sahipliği yapmıştı.