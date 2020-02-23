ABD’de Yeşil Kart verilmesini kapsayan yeni düzenlemeler yürürlüğe giriyor

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamaya göre ilgili kurumlar yarından itibaren ABD’de sürekli oturum hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart) verilmesi ile ilgili yeni düzenleme çerçevesinde hareket edebilecek.

Yeni kurallarda devletten sosyal yardım alan başvuru sahiplerine yönelik taleplerin ağırlaştırılması öngörülüyor.

Açıklamada, “İç Güvenlik Bakanlığı pazartesi günü, toplumumuzun yeni üyelerinin mali açıdan bağımsız olmaları gerektiğini belirleyen yeni mevzuatı uygulamaya geçirmeye başlayabilir” ifadelerine yer verildi.

Geçen ekimde ABD’de Federal mahkeme, yönetimin kamu yardımı alan göçmenlere oturma izni verilmesini zorlaştıran kararnamesini durdurma kararı almıştı. Ancak daha sonra söz konusu karar bir üst mahkeme tarafından iptal edilmişti.