‘ABD’deki huzurevlerinde 3 binden fazla insan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti’

Kovid-19 pandemisinin merkez üssü haline gelen ABD’de, ülke genelindeki huzurevlerinde binlerce vaka tespit edildiği ve çok sayıda yaşlı insanın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

USA Today tarafından analiz edilen verilere göre, eyalet kurumları 2 bin 300’den fazla huzurevinin Kovid-19 salgınından etkilendiğini bildirdi.

Verilere göre, ülke genelindeki 37 eyaletteki huzurevlerinde 3 binden fazla yaşlı insan virüs nedeniyle hayatını kaybettti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), mart ayının sonunda ülkedeki 400 kadar huzurevinin salgından etkilendiği tahmininde bulunmuştu.

Verilerde, 26 eyaletteki huzurevlerinde toplamda 18 bin 300 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bilgisi yer aldı.

The new coronavirus is racing through America’s nursing homes, and the impact has been far greater than the federal government has said. https://t.co/rCOwDShfv1 — USA TODAY (@USATODAY) April 13, 2020

USA Today’e göre, ayrıca eyaletler arasında tutarlı veri izlemenin olmaması ve testlerin yapılmaması nedeniyle yüksek olasılıkla birçok vaka belgelenmedi.

Gazete, huzurevlerindeki vaka ve ölümlerin sayısı hakkında 50 eyaletin tümünden veri paylaşımı talebinde bulunduğunu, yüksek nüfusa sahip Florida da dahil olmak üzere 6 eyaletin bu talebe karşılık vermediğini belirtti.

Gazete, 13 eyaletin ise sözgelimi verilerin yalnızca bir kısmını paylaşmayı kabul ettiği bilgisini verdi.

Öte yandan gazeteye göre, Iowa eyaletindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yaklaşık yarısı uzun süreli olarak huzurevlerinde yaşayan insanlardan oluşuyordu. New York’ta huzurevlerinin yarısından fazlasında en az bir vaka bulunuyor ve New Jersey’de, huzurevlerindeki vaka sayısı geçen hafta 4 gün içinde 159’dan 285’e sıçradı.

CDC’ye göre, ülke genelinde 15 bin 600 kadar huzurevi bulunuyor ve buralarda 1.3 milyon kişi yaşıyor. Gazeteye göer bu huzurevlerinin dörtte üçü, son 3 yılda bulaşıcı hastalıkları düzenlemede ve kayıt altına almada başarısız oldukları nedeniyle tebliğler aldı.

ABD’de ilk Kovid-19 vakası Washington eyaletindeki bir huzurevinde tespit edilmişti. Federal sağlık kurumları, bu tesislerin geçen ay koronavirüsün yayılımı için ‘hızlandırıcı’ etkiye sahip olduğu açıkladı.