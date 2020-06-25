ABD'deki İsrail'in “ilhak” planına ilişkin toplantıdan bir karar çıkmadı

KUDÜS (AA) – ABD yönetiminin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri gelecek aydan itibaren "ilhak" etme planına destek verilip verilmeyeceğini belirlemek için yaptığı toplantıdan bir karar çıkmadığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 13 televizyonuna konuşan adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili, İsrail'in 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki bazı bölgeleri "ilhak" etme planının uygulanmaya başlanmasına ilişkin Washington yönetiminin tavrının belirlenmesi için yapılan toplantıdan kesin karar çıkmadığını belirtti.

Söz konusu yetkili, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in "ilhak" planını gelecek aydan itibaren uygulamaya başlamasına ilişkin kararını henüz belirlemediğini sözlerine ekledi.

Haberde ayrıca Trump'ın asistanı ve Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Avi Berkowitz'in Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz ile "ilhak" planını görüşmek üzere "birkaç gün" içinde İsrail'e geleceği ifade edildi.

"İlhak" planıyla ilgili toplantılara katılmak için Washington'a giden ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman'ın da ülkeye döneceği aktarıldı.

Netanyahu ile Savunma Bakanı Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.

İsrail yönetimi, 1 Temmuz'dan itibaren "ilhak" planını devreye sokmak isterken, Washington'un "yeni tip koronavirüs ve ülkedeki protestolar" nedeniyle planın ertelenmesini istediği belirtiliyor.