‘ABD’deki seçmenlerin yüzde 40’ı Joe Biden’ın bunadığını düşünüyor’

ABD’de sağcı bir anket şirketi, ülkedeki seçmen davranışlarına yönelik olarak yürüttüğü bir anketin sonuçlarını yayınladı.

Yapılan araştırmayı özetleyen açıklamada, “Muhtemelen ABD’li seçmenlerin yüzde 38’i Biden’ın bir tür bunamadan muzdarip olduğunu düşünüyor” ifadeleri yer aldı.

Ankete göre Demokrat seçmenlerin yüzde 20’si bu kanıdayken, Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 66’sı, bağımsızların ise yüzde 30’u, Biden’ın ‘demanstan’ muzdarip olduğu görüşünde.

Diğer yandan Biden’ın kampanya ekibi, anket sonuçlarına tepki göstererek, mevcut Başkan Donald Trump ve Cumhuriyetçilerin, Biden’ı akıl sağlığını sorgulayarak ‘karalamaya çalıştığını’ savundu.