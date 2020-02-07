ABD’den 100 milyon dolar Corona virüsü yardımı!

Mike Pompeo açıklamasında, ABD’nin başta Çin olmak üzere Corona virüsünden etkilenen ülkelere 100 milyon dolar yardım yapabileceklerini söyledi.
Pompeo açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
* Corona virüsü ile mücadelede Çin’e katkı sunmak için 100 dolarlık bir fon yarattığımızı duyuruyoruz.
* ABD’nin güçlü liderliğini gösteren bu taahhüdümüze dünyanın geri kalanını da katılmaya davet ediyoruz.
* Birlikte bu tehdidi kontrol altına alarak büyük etki yaratabiliriz.
İLGİLİ HABERCorona virüsü nedeniyle evinden çıkana para ve hapis cezası! İLGİLİ HABER‘Corona virüsü kahramanı’ hakkında soruşturma başlatıldı!