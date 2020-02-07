ABD’den 100 milyon dolar Corona virüsü yardımı!

Yazan:
Alaturka Online
-

Mike Pompeo açıklamasında, ABD’nin başta Çin olmak üzere Corona virüsünden etkilenen ülkelere 100 milyon dolar yardım yapabileceklerini söyledi.

Pompeo açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

* Corona virüsü ile mücadelede Çin’e katkı sunmak için 100 dolarlık bir fon yarattığımızı duyuruyoruz.

* ABD’nin güçlü liderliğini gösteren bu taahhüdümüze dünyanın geri kalanını da katılmaya davet ediyoruz.

* Birlikte bu tehdidi kontrol altına alarak büyük etki yaratabiliriz.

İLGİLİ HABERCorona virüsü nedeniyle evinden çıkana para ve hapis cezası!Corona virüsü nedeniyle evinden çıkana para ve hapis cezası! İLGİLİ HABER'Corona virüsü kahramanı' hakkında soruşturma başlatıldı!‘Corona virüsü kahramanı’ hakkında soruşturma başlatıldı!

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?