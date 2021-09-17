ABD’den Afganistan itirafı: Sivilleri öldürdüler

Üst düzey ABD’li bir yetkili, ABD’nin Afganistan’dan çekilmeden önce düzenlediği son SİHA saldırısında 7’si çocuk 10 sivilin ölümüne neden olduklarını açıkladı.

Sozcu.com.tr

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı (CENTCOM) Kenneth McKenzie, ABD’nin 29 Ağustos’ta Kabil Havalimanı yakınlarında düzenlediği hava saldırısında 7’si çocuk 10 sivilin öldüğünü kabul etti.

Reuters’ta yer alan habere göre, gazetecilere verdiği demeçte açıklamalarda bulunan McKenzie “Bu bir hataydı ve içten bir şekilde özür diliyorum” dedi.

McKenzie ayrıca ölenlerin IŞİD militanı olmadıklarını veya Kabil havalimanındaki ABD kuvvetlerine doğrudan bir tehdit oluşturmadıklarını da ifade etti.

BİDEN DUYURMUŞTU

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan’da ABD’nin 1 Mayıs’tan itibaren Afganistan’dan geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin Dünya Ticaret Merkezi, İkiz Kuleler ve Pentagon’a yönelik terör saldırılarının 20. yıl dönümü olan 11 Eylül’e kadar tamamlanacağını duyurmuştu.

ABD’nin ardından NATO tarafından yapılan açıklamada ise, “Birliklerimiz birlikte Afganistan’a gitti, şimdi birlikte çıkıyoruz” denilmişti.

47 BİNDEN FAZLA SİVİL ÖLDÜ

ABD’de Brown Üniversitesinin “Savaşın Maliyetleri” projesindeki tahminlere göre ABD, 20 yıl süren savaş için 2 trilyon dolardan fazla para harcadı.

2001 yılından bu yana 47 bin 245 Afgan sivilin öldürüldüğü, milyonlarca kişinin de yerinden edilerek Pakistan, İran ve Avrupa’ya kaçtığı belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı verilerine göre 2001 yılından bu yana Afganistan’da 2 bin 442 ABD askeri öldürülürken, 20 bin 666 asker de yaralandı. NATO birliklerinden ise bin 144 personel hayatını kaybetti.

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