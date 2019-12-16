Kategoriler
Dünya Türkiye

ABD’den Afganistan kararı! Trump açıklayacak

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta Afganistan’daki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılmasıyla ilgili açıklama yapacağını bildirdi. GERİ ÇEKİLME YIL SONUNDAN ÖNCE BAŞLAYABİLİR Afganistan’ın başkenti Kabil’i ziyaret eden Graham, Trump’ın Afganistan’daki 12 bin Amerikan askerinin sayısını 8 bin 600’e düşürebileceğini ve geri çekilmenin yıl sonundan önce başlayabileceğini söyledi. ABD’nin Afganistan’daki güçlerini geri […]

ABD’li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’ın bu hafta Afganistan’daki Amerikan askerlerinin sayısının azaltılmasıyla ilgili açıklama yapacağını bildirdi.

İLGİLİ HABERABD Büyükelçisi, 2009'da Montrö'yü delmeyi önerdiABD Büyükelçisi, 2009’da Montrö’yü delmeyi önerdi

GERİ ÇEKİLME YIL SONUNDAN ÖNCE BAŞLAYABİLİR

Afganistan’ın başkenti Kabil’i ziyaret eden Graham, Trump’ın Afganistan’daki 12 bin Amerikan askerinin sayısını 8 bin 600’e düşürebileceğini ve geri çekilmenin yıl sonundan önce başlayabileceğini söyledi.

ABD’nin Afganistan’daki güçlerini geri çekmesinin “koşullu” olması ve Taliban’ın barış görüşmeleri sırasında verdiği sözlere bağlı kalması gerektiğine işaret eden Graham, ülkeyi savunma görevinin, Afganistan Ulusal Güvenlik Güçlerine kalacağını kaydetti.

İLGİLİ HABERTrump için geri sayım başladı!Trump için geri sayım başladı!

CNN televizyonu, ABD’li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Trump’ın Afganistan’dan yaklaşık 4 bin askeri geri çekmeyi planladığını duyurmuştu.

Trump, ABD ile Taliban arasında Aralık 2018’den bu yana devam eden barış müzakerelerini, 5 Eylül’de Afganistan’daki ABD askerlerine düzenlenen ve Taliban’ın üstlendiği bombalı saldırı üzerine iptal etmişti.

İLGİLİ HABERSon dakika... Afganistan'da bombalı saldırı: 10 ölüSon dakika… Afganistan’da bombalı saldırı: 10 ölü

Donald Trump, kasım ayı sonunda Afganistan’daki ABD üssüne yaptığı sürpriz ziyarette Taliban ile anlaşmak istediğini açıklamış ve müzakereler yeniden başlamıştı. AA

Reklamlar

Yazar Alaturka Online

Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi Alaturka Online yıllardır Amerika'da en çok okunan ve takip edilen tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi.
First Turkish American Newspaper -
Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu !
Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz!
Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler.
Alaturka - Amerika'daki Aileniz.

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?