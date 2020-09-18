ABD’den Beklenen Tiktok Yasağı Geldi

ABD, ulusal güvenlik ve veri güvenliği gerekçesiyle, Çin şirketine bağlı olan video paylaşım platformu TikTok ve WeChat uygulamalarını Pazar gününden itibaren yasaklıyor.

Yayınlanan karar kapsamında, WeChat uygulaması tamamen yasaklanıyor. Tiktok’un kullanımına yönelik kapsamlı yasak da 12 Kasım’da yürürlüğe giriyor.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, Cuma günü Fox Business kanalına yaptığı açıklamada, video paylaşım uygulamasına erişimin bazı önlemler uygulamaya alındığı takdirde mümkün olabileceğini söyledi.

Ticaret Bakanı Ross, “Başkan’ın talimatı doğrultusunda Çin’in Amerikan vatandaşlarının kişisel verilerini kötü niyetli şekilde toplamasıyla mücadele kapsamında, ulusal değerlerimizi, demokratik kurallara dayanan normlarımızı ve ABD yasalarının ve düzenlemelerinin güçlü bir şekilde uygulanmasını savunarak önemli bir adım attık” dedi.

Yasak kapsamında, Amerikalılar bu uygulamaları mobil uygulama mağazalarından indiremeyecek. Söz konusu yasak yalnızca uygulamaları yeni indirecek olanları ve uygulamayla ilgili güncellemeleri etkiliyor.

Açıklanan yasak kararının özellikle TikTok için beklendiği kadar sert olmadığı, TikTok’un bağlı olduğu ByteDance adlı şirkete ABD’deki operasyonlarının geleceğini belirleyecek bir anlaşmaya varması için zaman tanındığı yorumları yapılıyor.

Sosyal medya mesajlaşma ve elektronik ödeme platformu WeChat ise daha kapsamlı kısıtlamalarla karşı karşıya. Mevcut TikTok kullanıcıları ise 12 Kasım’a kadar pek bir değişiklik gözlemlemeyecek. 12 Kasım tarihinde teknik bazı işlemlere getirilecek kısıtlamaların uygulamanın işlevini etkilemesi bekleniyor.

ByteDance şirketinin Oracle ile kullanıcı verilerinin güvenliğine ilişkin bir anlaşmaya varması halinde, Başkan Donald Trump bu uygulamalara getirilen yasaklarda geri adım atabilir.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’ya TikTok yasağının geri dönüşü olmayan bir adım olup olmadığı soruldu. Pompeo, “Sunulan tekliflerin ayrıntıları hakkında konuşamam. Ama şunu söyleyebilirim. Burada hedefimiz çok net. Amerikalılar’ın bilgilerini ve verilerini korumak ve bu verilerin Çin Komünist Partisi’nin eline geçmesini engellemek. Teklifi ve bu amaçlarımıza başarılı şekilde ulaşıp ulaşamayacağımızı değerlendirirken kriterimiz bu. Bu durumda özel sektörün Amerikan halkını koruyan bu adımı uygulamasına izin vereceğiz” şeklinde konuştu.

Dünya genelinde 1 milyardan fazla kişinin kullandığı WeChat’e yönelik karar kapsamında, ABD’de bulunan kişilere ya da kişilerden para transferi ve ödeme yapılması yasak.

Reuters’a bilgi veren üst düzey Ticaret Bakanlığı yetkilisi, alınan kararın Apple’ın mobil uygulama mağazasının ve Google Play’in bu uygulamaları ABD’den erişimin olduğu platformlar üzerinden kullanıcılara sunmalarını yasakladığını belirtti.

Yasak kararının açıklanmasının ardından Oracle’ın hisselerinde yüzde 0,3 oranında düşüş yaşandı.

Karar, Amerikan şirketlerinin ABD dışında WeChat’le iş yapmasını yasaklamıyor. Bu da Çin’deki tüketicilerin ödeme yapmalarını sağlamak için WeChat’in bünyesinde bulunan mobil uygulamalarda yararlanan Walmart ve Starbucks gibi Amerikan firmaları için olumlu bir haber.

ABD Ticaret Bakanlığı yetkilileri bu uygulamaların veri toplamasının risk teşkil etmesi sebebiyle bu düzeyde bir adım attıklarını belirtiyor. Çin ve yasak kapsamında alınan şirketler ABD’li kullanıcılara ilişkin verilerin casusluk amacıyla kullanıldığını yalanlıyor.

Apple ve Google’dansa konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.





TikTok’un ABD’de yaklaşık 100 milyon kullanıcısı var

TikTok’un ABD’de yaklaşık 100 milyon kullanıcısı bulunuyor. Uygulama özellikle genç Amerikalılar arasında popüler. WeChat uygulamasınınsa günde ortalama 19 milyon aktif kullanıcısı var.

Bu uygulama da özellikle Çinli öğrenciler, ABD’de çalışan yabancılar ve Çin’de kişisel ya da işle ilgili bağlantıları olan bazı Amerikalılar tarafından kullanılıyor. Karar kapsamında Ticaret Bakanlığı kullanıcıları uygulamayı silmeye zorlamayacak.

Ticaret Bakanlığı yetkilisi, “Biz kurumsal düzeyi hedef alıyoruz. Bireysel kullanıcıları hedeflemiyoruz” dedi. Yetkililer uygulamalara ilişkin güncellemelerin indirilemeyecek olmasının uygulamaların kullanılabilirliğinin olumsuz etkileneceğini belirtiyor.

Reuters’a konuşan üst düzey bir yetkili, “Beklenti insanların bunlara alternatif yöntemler bulması. Piyasanın bu konuda harekete geçmesini bekliyoruz. Amerikalılar’ın güvenebileceği ve ABD hükümetinin aleyhte adım atmak zorunda kalmayacağı güvenli uygulamaların bu boşluğu doldurmasını bekliyoruz” dedi.