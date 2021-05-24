ABD’den Belarus’a ‘yolcu uçağı’ tepkisi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, iki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülke arasında sefer yapan bir yolcu uçağının zorla Minsk’e indirilmesi ve uçakta bulunan Roman Protaseviç’in gözaltına alınması dolayısıyla Belarus yönetimini ‘güçlü şekilde kınadıklarını’ ifade etti ve gazetecinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Belarus yönetiminin ‘uçağı zorla indirdiğini’ iddia ederek bunun kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini kaydeden Blinken, süreci yakından takip ettiklerini ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütünün konuyla ilgili en hızlı şekilde toplanmasını desteklediklerini belirtti.

Yunanistan’dan Litvanya’ya giden yolcu uçağı Minsk’e indirilmişti

Yunanistan’dan Litvanya’ya giden Ryanair’e ait 123 yolcu taşıyan uçak, bomba ihbarı yapıldığı iddiasıyla Belarus hava sahasındayken acil iniş yapmıştı. Belarus’un başkenti Minsk’e indirilen uçaktaki yolcular arasında bulunan ve terör olaylarına karıştığı gerekçesiyle aranan bir gazeteci gözaltına alınmıştı.

Belarus Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko’nun talimatıyla uçağa eşlik etmek üzere bir Mig-29 savaş uçağının kaldırıldığı ifade edilmişti.

Aramalar sonucunda bomba ihbarının asılsız çıktığı kaydedilmiş, uçak gerekli kontrollerin yapılmasının ardından Minsk Havaalanı’ndan ayrılarak Vilnius’e iniş yapmıştı.