ABD’den Boğaziçi Mesajı: ‘‘Kaygılıyız’’ 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye’de Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen protesto gösterileriyle ilgili kaygı duyulduğunu belirtti ve bu çerçevede LGBT topluluğuna karşı sergilenen söylemi kınadı.

Price, ‘‘İfade özgürlüğü ve bazılarının rahatsız edici bulacağı söylevler bile işleyen bir demokrasinin kritik unsurlarıdır. ABD temel demokratik özgürlükleri için mücadele edenlerle omuz omuza durmaya devam edecektir’’ dedi.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği’nin Twitter hesabından yapılan açıklamadaysa, ‘‘Barış yanlısı protestolara katıldıkları için gözaltına alınan öğrencilerin ve göstericilerin derhal serbest bırakılması çağrısı yapıyoruz. Yetkililerin LGBT topluluğuna karşı nefret ve ayrımcılık içeren, eşcinsellere ve trans bireylere karşı yorumlarını kınıyoruz’’ denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde bulunmayan Melih Bulu’yu rektör olarak ataması haftalardır öğrenciler tarafından protesto ediliyordu.

Son olarak geçtiğimiz Cuma günü Boğaziçi Üniveristesi’nde hazırlanan bir sergi etkinliği sırasında Kabe görselinin kullanılması gerekçe gösterilerek iki öğrencinin tutuklanması üzerine Boğaziçi Dayanışması, Pazartesi günü üniversite önünde protesto gösterisi düzenleneceğini açıklamıştı. Bu eylem çağrısı üzerine bir açıklama yayınlayan İstanbul Valiliği, pandemi nedeniyle gösterilerin yasaklanmasını gerekçe göstererek böyle bir etkinliğe izin verilmeyeceğini duyurmuştu.

Polisin müdahalesi sonucu çok sayıda öğrenci gözaltına alınmıştı.

İçişleri Bakan Süleyman Soylu’nun, sergi etkinliğinde Kabe görseline de yer veren Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine atfen “LGBT sapkınları” ifadelerini kullandığı mesajı Twitter tarafından “nefret” içerikli olarak işaretlenmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise Çarşamba günü yaptığı açıklamada Boğaziçili öğrencilere “Siz öğrenci misiniz yoksa siz rektörün odasını basmaya kalkışan, orayı işgale kalkışan terörist misiniz?” diye seslendi. Erdoğan, ana muhalefet partisi CHP’yi hedef aldığı konuşmasında “Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili yapmış olduğu açıklamalara baktığınız zaman terör örgütlerinin birer temsilcisi olanları, bu ülkenin evlatları; kendisinin de arkadaşları olarak tanımlıyor. Terör örgütlerinin üyesi olan bu gençleri biz ülkemizin gerçek manada milli ve manevi değerlere sahip gençleri olarak kabul etmiyoruz” dedi.

Protestoların hedefindeki isim, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın rektör olarak atadığı Prof. Dr. Melih Bulu ise “Asla istifayı düşünmüyorum ve Boğaziçi’ni de ilk 100’e sokmak için elimden geleni yapacağım” diye konuştu.