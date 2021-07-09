ABD’den Çin’e Uygur Türkleri yaptırımı: Onlarca şirket kara listeye alınacak

ABD Ticaret Bakanlığı geçen ay Çin’in uzak batı bölgesinde insanların zorla çalıştırıldığı iddialarıyla beş şirketi ve diğer Çinli kuruluşları kara listeye eklemişti.

Reuters’a konuşan iki kaynak kararın bugün açıklanabileceği bilgisini verdi. Kaynakların verdiği bilgiye göre ABD Ticaret Bakanlığı’nın listeye yapacağı eklemeler Biden yönetiminin Çin’i insan hakları ihlallerinden sorumlu tutma çabasının bir parçasını oluşturuyor.

Çin, Sincan eyaletinde soykırım yaptığı ve insanları zorla çalıştırdığı suçlamalarını reddederken, uyguladığı politikaların Uygur Türkleri ve Çin’in en büyük etnik grubu Han arasında gerilimi yükselten ve saldırı planlayan ayrılıkçı ve aşırı dinci grupları yok etmek için gerekli olduğunu söylüyor.

Washington’daki Çin elçiliği henüz konuya ilişkin bir açıklama yapmadı. Kaynaklardan biri bakanlığın listeye 14 Çinli şirketi eklemeyi planladığı bilgisini verdi.

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