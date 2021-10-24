ABD’den Çin’in genetik veri tabanı oluşturduğu iddiası

ABD’nin Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan raporda, Çin’in corona virüsü testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi.

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Dünya genelinde 2019 yılından itibaren etkili olan corona virüsü salgınında yeni bir iddia ortaya atıldı.

New York Times, ABD’li istihbarat yetkililerine dayandırdığı haberinde Ulusal Karşı İstihbarat ve Güvenlik Merkezi tarafından hazırlanan rapora yer verdi. Raporda Çin’in corona virüs testleri ile veri tabanı oluşturduğu iddia edildi.

Çin’in askeri üstünlük sağlamak için teknolojiyi kullanma çabasında olduğu aktarılan raporda, bu durumun ABD sağlık sektörünü de Pekin’e bağımlı hale getirebileceği vurgulandı.

Ayrıca raporda Çin’in binlerce kişinin genetik bilgilerine erişebilmesinden endişe duyulduğu kaydedildi.

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