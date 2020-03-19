ABD’den corona’ya karşı ek paket: Gıda yardımı ve ücretli izin kararı

Tüm dünyada corona virüsü salgınının ekonomik etkilerine karşı teşvik planları açıklanıyor. Bu kapsamda ABD Senatosu tarafından hazırlanan bir karar dün ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylandı.

Bloomberg’ün aktardığına göre, Trump’ın 1,3 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketinin ardından Senato’nun hazırladığı ek paket, ücretli hastalık izni, zor durumdaki insanlara gıda yardımı ve corona virüsü testi için mali yardım içeriyor.

12 HAFTA ÜCRETLİ İZİN

Federal yönetimden eyaletlere ek yardım da içeren kararda ayrıca, 500 kişinin altında işçi çalıştıran şirketlerde, okullar kapalı olduğu için çocuk bakmak zorunda olanlar ile hasta olanlara 12 haftaya kadar ücretli aile ve hastalık izni verilmesi öngörülüyor.

Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell, oturuma devam edip üçüncü paketi tamamlayıp Beyaz Saray’a göndereceklerini söyledi.

ABD yönetimi tarafından hazırlanan paketlerde, vatandaşlara toplamda 500 milyar dolarlık doğrudan ödeme yapılması, zor durumdaki havacılık sektörüne 50 milyar dolarlık kredi verilmesi ve salgından zarar gören diğer sektörlere de toplamda 150 milyar dolarlık destek verilmesi gibi maddeler yer alıyor.

KREDİ BORÇLARINA ERTELEME GELEBİLİR

Hazırlanmakta olan üçüncü pakette, aileleri desteklemek için federal hükümet destekli tüm borçların 6 ay süreyle ertelenmesi maddesinin de yer alması teklif edildi. Bu kapsamda öğrenci borçlarının ve ipotekli konut kredisi ödemelerinin ertelenmesi gündemde.

Tasarıda ayrıca, hastanelere ve sağlık hizmetlerine daha fazla kaynak ayrılmasına dair maddelerin yer alması bekleniyor.

Senato’da ayrıca, hava yolu firmalarına verilen desteğin hisse geri alımında kullanılmasının yasaklanması ve çalışan temsilcilerinin de şirket yönetimine girmesi önerileri konuşuluyor.