ABD’den dev teknoloji şirketi DJI’a yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanlığı, Çin yönetiminin Uygur Türklerine uygulanan şiddet ve baskısını gündeme getirerek 8 Çin şirketine yaptırım kararı aldı. Yaptırım uygulanan şirketler arasında dünyanın önde gelen drone üreticisi DJI da bulunuyor.

Sozcu.com.tr

Son dönemde gerilimin arttığı ABD–Çin hattında sıcak bir gelişme yaşandı… ABD Hazine Bakanlığı, Çin’in Uygur Türklerine baskısı ve şiddeti dolayısıyla 8 Çin şirketine daha yaptırım kararı almaya hazırlandığını duyurdu.

İngiliz Financial Times’ın haberinde ABD Hazine Bakanlığı’nın Çin’in Uygur Türklerini izleme ve takip sistemine destek verdiği gerekçesiyle Türkiye’de de satılan DJI isimli drone markası ile birlikte diğer şirketlere yaptırım kararı aldığı aktarıldı.

Financial Times’a konuşan iki kişi, “Çin askeri endüstri şirketlerine yönelik” alınan kararın bugün açıklanacağını da aktardı. Öte yandan ABD’nin yatırımcılara 60 Çin şirketinin hisselerinin alınmasına yasak getirdiği de belirtildi.

ABD, son dönemde Uygur Türklerine uygulanan zulüm, baskı ve şiddet dolayısıyla Çin’i karşısına almış ve birçok şirkete yaptırım kararı alarak, gelecek yıl düzenlenecek Pekin Kış Olimpiyat Oyunları’nı diplomatik olarak boykot edeceklerini açıklamıştı.

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