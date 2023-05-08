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8 Mayıs 2023
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ABD’den dikkat çeken 14 Mayıs seçimleri yorumu

Alaturka Online
Alaturka Online
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Günlük basın toplantısında, 14 Mayıs’ta Türkiye’de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin sonuçlarının ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilere etki edip etmeyeceği sorusuna Patel, “Hayır, etki etmeyecektir.” yanıtını verdi.

Patel, “Türk halkı tarafından seçilen her hükümetle birlikte çalışmaya ve bu ilişkileri derinleştirmeye, işbirliği ve ortak öncelikler üzerinde çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

“ABD İÇİN BİRÇOK KONUDA ÖNEMLİ ROL OYNADI”

Türkiye’nin, NATO için önemli bir müttefik ve ABD için önemli olan birçok konuda önemli bir rol oynadığını söyleyen Patel, “Sadece Karadeniz Tahıl Girişimini hayata geçirme konusunda Türkiye’nin liderlik etmesi ve toplantılar düzenleme rolüne işaret etmek istiyorum. Onların liderliği ve toplantı düzenleme rolü sayesinde Rusya’nın tahılı silah haline getirmesini engelleyen bir mekanizma oluştu.” ifadelerini kullandı.

Vedany, ABD’nin seçimlerde taraf tutmadığını savunarak, “Tek umudumuz demokratik bir sürece dayanan özgür ve adil bir seçim görmek.” dedi. (AA)

Alaturka Online
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