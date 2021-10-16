ABD’den drone saldırısıyla yok ettiği aile için tazminat kararı

ABD, Kabil’den çekilme sürecinde drone saldırısıyla öldürdüğü Zemari Ahmadi ve ailesi için tazminat ödeme kararı aldı.

Sozcu.com.tr

ABD’nin 20 yıl sonra Afganistan’dan çekilme kararı alması ve askerlerini tahliye etmesinin ardından Taliban kısa süre içerisinde ülkede kontrolü ele aldı. Çekilme sürecinde IŞİD’in Kabil Havalimanı’nı hedef alması sonucu 13’ü ABD askeri olmak üzere 170’ten fazla sivil hayatını kaybetmişti.

O saldırılardan sonra ABD ordusunun drone operasyonuyla IŞİD’li teröristleri hedef aldığı öne sürülse de gerçek kısa süre sonra ortaya çıktı. ABD ordusu, terörist diye vurduğu kişilerin aynı aileden 10 sivil olduğunu itiraf etmek zorunda kaldı.

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Ölen kişinin Zemari Ahmadi, eşi ve çocukları olduğu tespit edildi. Ahmadi, 14 yıl boyunca Afganistan’da, uluslararası bir yardım grubu için çalışmış ve ABD’ye gitmek için başvuruda bulunmuştu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Ahmadi ailesi için çarpıcı bir karar aldı. Ahmadi ailesi için tazminat ödeneceği açıklanırken, ABD’ye yerleşmek isteyen aile üyeleri için de Dışişleri Bakanlığı’yla birlikte hareket edileceği belirtildi. Ödenecek tazminat tutarının miktarıyla ilgili detay verilmedi.

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