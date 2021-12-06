ABD’den endişe veren Çin açıklaması: Binlerce nükleer savaş başlığı üretebilirler

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Çin’in son dönemde savunma sanayi konusunda atılım yaptığını açıkladı. Austin, Çin’in binlerce nükleer savaş başlığı üretebileceğini de öne sürdü.

Sozcu.com.tr

ABD ile Çin arasında tansiyon tırmanırken, ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) 1 numaralı ismi Lloyd Austin açıklamalarda bulundu.

California’da düzenlenen Reagan Ulusal Savunma Forumu’nda konuşan Austin, Çin ordusunun son dönemde yükselişte olduğunu ve ABD ile kafa kafaya mücadele edebilecek konuma yaklaşabileceğini söyledi.

BİNLERCE NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI

Austin, Çin’in tehditlerini de masaya yatırdı. Austin, “Çin 2020’nin sonunda binlerce nükleer savaş başlığına sahip bir ordu hedefi koydu” dedi.

Austin, ABD’nin Çin’le ilişkisinde ana stratejisinin diplomasi olduğuna dikkat çekerken, olası bir Soğuk Savaş’ın gerçekleşmeyeceğinin de altını çizdi.

Çin yönetiminin uzayda ve siber alanda ilerleme kaydettiğini de hatırlatan Austin, “Sadece yapabilecekleri değil, istekleri ve hareketleri de çok büyük önem teşkil ediyor. Çin Komünist Parti liderleri ABD’nin küresel liderlik rolünü ele geçirmek istiyor” dedi.

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