ABD’den Equifax’a Siber Saldırıda 4 Çinli’ye Suçlama

ABD, Amerikan kredi derecelendirme kuruluşu Equifax’in bilgisayar şebekelerine siber saldırıyla ilgili olarak Çin ordusuna mensup 4 kişiyi suçladı. 2017’deki saldırıda 147 milyonun üzerinde Amerikalı’nın isim ve adresleri dahil hassas kişisel verileri ve gizli ticari bilgiler çalınmıştı. Olayda bazı İngiliz ve Kanadalı müşteriler de etkilenmişti.

Amerikalı yetkililer, haklarında iddianame hazırlanan 4 kişinin Çin ordusunun araştırma biriminde görev yaptığını ve bilgisayar dolandırıcılığı, ekonomik casusluk ve elektronik dolandırıcılıkla suçlandıklarını belirtti.

ABD Adalet Bakanı William Barr düzenlediği basın toplantısında, tarihin en büyük veri hırsızlıklarından biri olarak değerlendirilen siber saldırıyı “Amerikan halkının özel bilgilerine kasıtlı ve geniş kapsamlı sızma” olarak niteledi.

Barr’ın açıklamaları, bir yandan Washington ve Pekin arasındaki ticaret gerilimleri diğer yandan ABD Adalet Bakanlığı’nın Çin kaynaklı casusuluk vakaları üzerindeki soruşturmalarını arttırdığı bir zamana denk geldi.