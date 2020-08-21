ABD’den Hindistan’a ‘Rusya’yla büyük çaplı silah anlaşmaları yapmayın’ uyarısı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Clarke Cooper, online olarak gazetecilere verdiği demeçte Hindistan ile Washington arasındaki savunma işbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cooper, yaptığı açıklamada “Hintli meslektaşlarla paylaşılan temel nokta şudur: Önemli Rus savunma sözleşmeleriyle engellenebilecek fırsatları gelecekte riske atmayın” dedi.

Yetkili, S-400 ve Su-35 alımlarının çeşitli zorluklar çıkaracağını söyleyerek Rus silahlarının Batı üretimi sistemlerle birlikte çalışamayabileceğini ve ‘eşsiz ABD teknolojileri’ için ‘potansiyel bir suistimal tehdidi’ oluşturabileceğini öne sürdü.

Cooper, ayrıca ABD ile Hindistan arasındaki savunma işbirliğinin kolay kolay kopmayacağını ifade ederek ‘Hindistan’ın egemenliğini ve ulusal savunmasını riske atmak istemediklerini’ dile getirdi.