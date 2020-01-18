ABD’den ‘hipersonik silahlar alanında gerideyiz’ itirafı

Washington’daki Uluslararası ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’nde (CSIS) konuşma yapan ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral John Hyten, ABD’nin 10 yıl önce hipersonik silahlar alanında dünya lideri olduğunu, ancak bu yönde geliştirilen programların başarısızlığa uğradıklarını ifade etti.

Orgeneral Hyten, “Hipersonik (silahlar) alanında şu anda dünyadaki çeşitli rakiplerle ciddi bir şekilde yarışıyoruz. On yıl önce öndeydik. Elimizde iki program, iki prototip vardı. Çok iyi işlemiyorlardı. Onlar başarısızlığa uğradıktan sonra biz neler yaptık? Başarısızlığın nedenlerini uzun yıllar boyunca araştırdık, ardından bu programları iptal ettik” diye konuştu.

Şimdi aynı seviyeye ulaşmanın yıllar süreceğini itiraf eden Hyten, bu yönde hala çalışma olmadığına dikkat çekerek süreci hızlandırma çağrısında bulundu.