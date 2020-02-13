ABD’den Huawei’e iki yeni suçlama

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Huawei ve ABD’li iki iştiraki, ticari sırları çalmak amacıyla şantaj yapmak ve komplo kurmakla suçlandı.

Açıklamada, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarına rağmen şirket ve iştiraklerinin İran ve Kuzey Kore’de iş yaptığı ve teknoloji projelerine dahil olduğu iddia edildi.

Bu kapsamda şirket, 2009’da İran’da düzenlenen protestolar sırasında istihbarat amaçlı gözetim yapılması konusunda İran hükümetine yardım etmekle suçlandı.

Huawei krizi

Huawei Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou, ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık 2018’de Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklanmıştı.

3 gün süren kefalet duruşmasının ardından davaya bakan Kanadalı Hakim William Ehrcke, Mıng’ın ABD’nin resmi iade talebini beklerken 10 milyon Kanada doları kefaletle şartlı salıverilmesine hükmetmişti.

Huawei, son olarak Ocak 2019’da ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlanmıştı.

Şirkete açılan davanın yanı sıra şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou’nun da 13 ayrı suçtan yargılandığı bildirilmişti.