ABD’den iki yüzlülük: Türkiye’ye CAATSA yaptırımı, Avustralya, Hindistan, Japonya’ya muafiyet

Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla birlikte Ankara-Washington hattında tansiyon yükselirken, ABD’li senatörlerden yeni bir hamle geldi.

Sozcu.com.tr

Türkiye’nin önemli bir NATO müttefiki olduğunu her fırsatta ifade eden ABD, Ankara’nın Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın almasıyla birlikte yaptırım kararı almıştı.

S-400’ler sebebiyle CAATSA (ABD’nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası) kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulayan ABD’nin bu kararıyla çelişkili bir adım atıldı. ABD’li üç Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz, Todd Young ve Roger Marshall, bazı ülkelerin CAATSA yaptırımından muaf tutulması için bir yasa tasarısı teklifi sundu.



Senatörlerin hazırladığı yasa tasarısında ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan’ın da yer aldığı Dörtlü Güvenlik Diyaloğu’nun CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması istendi. Rusya ile savunma iş birliği yapan ya da teknoloji satın alan ülkelere uygulanan yaptırımların bu üç ülkeye 10 yıl boyunca uygulanmaması talep edildi.

Türkiye’ye uygulanan yaptırımların yakın bir zamanda Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Hindistan’a uygulanmamasını isteyen siyasetçiler, “Hindistan, Çin’e karşı önemli bir müttefikimiz” açıklamasını yaptı. Henüz teklifin yıllık savunma bütçesine dahil edilip edilmeyeceği bilinmezken, Cruz, “Şu an Başkan Biden için böyle bir karar almak için doğru bir zaman değil. Eğer yaptırım uygulanırsa Çin’in agresifliğine karşı ortak hedefimize ulaşamayız ve Hindistan’ı Rusya’ya daha da bağımlı hale getiririz” dedi.

Hindistan’ın önde gelen medya kuruluşu The Hindu’ya konuşan bir Cumhuriyetçi yetkili ise, “Çin’le mücadele Hindistan merkezde yer alıyor. Hindistan, bu dört ülke arasında Çin’le sınır paylaşan tek ülke, Çin’le savaşarak asker kaybeden tek ülke” dedi. Fakat aynı yetkili, “Ben 2033-2034’e kadar bekleme taraftarıyım. Eğer o zaman da Hindistan Rusya ile iş yapmaya devam ederse o zaman başka bir konu gündeme gelir” diyerek yaptırımlar için beklenmesi gerektiğini dile getirdi.

İlginizi Çekebilir ABD’li Senatörlerden Biden’a çağrı: Hindistan’a S-400 yaptırımı uygulanmasın! İlginizi Çekebilir ABD Temsilciler Meclisi’nden Türkiye’nin F-16 talebine mektupla yanıt İlginizi Çekebilir ABD’den Erdoğan’ın S-400 açıklamalarına sert yanıt İlginizi Çekebilir NATO’dan Türkiye ve S-400 açıklaması