ABD’den Irak Yönetimine ‘ABD Üslerini Koruyun’ Çağrısı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’ye ülkedeki ABD üslerinin saldırıya uğramasını engelleyecek önlemleri alma çağrısında bulundu. Esper’in mesajı, İran destekli grupların, Irak’ta Amerikan askerlerinin konuşlandığı yerlere yönelik saldırılarının ardından geldi.

Son birkaç haftadır, Amerikan askerlerinin de aralarında bulunduğu koalisyon güçlerinin üslerine roket saldırıları düzenleniyor. Her ne kadar saldırıları henüz üstlenen bir grup olmasa da, Amerikan askeri yetkilileri, elde ettikleri istihbarat, roketler ve atıldığı noktalarla ilgili yapılan gözlemler sonucunda saldırganların İran destekli Şii milislerce düzenlendiği görüşünde.

Pentagon Esper ve Mehdi arasındaki telefon konuşmasını doğruladı. Açıklamada Bakan Esper’in Irak ve Irak halkının güvenliği ve egemenliği için desteğini yinelediği kaydedildi. Açıklamada Esper’in Iraklı müttefiklerden ABD koalisyonu personeline ve ülkedeki ABD tesislerine saldırıları önlemekte destek vermeye devam etmesi çağrısı yaptığını kaydetti.

ABD Savunma Bakanı Esper’in mesajı, Irak Başbakanı Abdülmehdi’nin ofisinden yapılan resmi açıklamada da aktarıldı. Bu açıklamaya göre Esper, üslerin bulunduğu bazı bölgelerin roket saldırılarına hedef olmasından endişe duyduklarını ve bunu durdurmak için adım atılması gerektiğini söyledi.

Esper’ın çağrısından önce, geçen hafta, üst düzey bir ABD askeri yetkilisi de saldırılarla ilgili uyarıda bulunmuş, Irak destekli grupların düzenlediğini ileri sürdüğü bu saldırıların, “tüm tarafları kontrol edilemez bir gerginliğe sürüklediği” ifadesini kullanmıştı.

Ülkede haftalardır devam eden kitlesel protestoların ardından istifasını veren ancak geçici olarak görevini sürdüren Abdülmehdi, bu uyarı ve çağrıların ardından, Amerika’nın herhangi bir şekilde tek taraflı bir adım atmasının olumsuz sonuçlar doğuracağını ve Irak’ın egemenliğini ihlal etmiş olacağını söyledi.

IŞİD lideri Ebu Bekir El Bağdadi’nin ölümünden sonra IŞİD’in de kuzey Irak’ta faaliyetlerini arttırdığı yönünde haberler geliyor. IŞİD’in sivilleri kaçırması ve ölümle tehdit etmesi yüzünden birçokları evlerini terk etmek zorunda kalıyor.

ABD, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda YPG’ye yönelik operasyon yapacağını açıklamasının ardından ABD Suriye’deki askerlerini geçici süreyle Irak’a çekme kararı almıştı. Esper bu askerlerin ABD’de sonsuza dek kalmayacağını belirtmişti.

ABD’nin Suriye’den asker çekme kararı IŞİD’e karşı müttefiki olan Kürt güçleri Türkiye karşısında yalnız bıraktığı yorumlarına neden olmuştu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nden yapılan açıklamadaysa ABD liderliğindeki koalisyonun kuzey Irak’ta oynadığı rolün destek görmeyen bu siyasi kararla gölgelenmemesi gerektiği ifadeleri kullanılmıştı.

Irak’taki ABD askerlerinin sayısı yaklaşık 5 bin. ABD 2011’de sıcak çatışmaların sona ermesiyle Irak’tan asker çekmiş ancak 2014’te IŞİD’in bölgede güç kazanmasıyla geri dönmüştü.

Irak hükümetinin IŞİD’e karşı 2017’de zafer ilan etmesinin ardından ABD askerlerinin ülkeden çıkması çağrıları arttı. Bu yılın başında Trump, ABD askerlerini Irak’ta tutarak burayı Suriye’deki IŞİD hedeflerine karşı üs olarak kullanacağı açıklamasını yapmış, bu açıklama Iraklı yetkililerden tepki görmüştü.