ABD’den Irak’ta Misilleme: İran Destekli Milisler Vuruldu

Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon Irak’ta Perşembe günü Irak’taki İran destekli silahlı milislere yönelik hava operasyonu düzenlendiğini açıkladı. ABD’nin operasyonu, Irak’ın başkenti Bağdat yakınlarındaki Taci askeri üssüne Çarşamba günü düzenlenen, ABD ve İngiliz askerlerinin de bulunduğu 5 kişinin ölümü ve 14 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan roket saldırılarının ardından geldi.

Perşembe günü sabah saatlerinde Savunma Bakanı Mark Esper Başkan Trump’ın kendisine “Gerekenin yapılması için yetki verdiğini” söylemiş, misilleme olarak düzenlenebilecek olası bir hava harekatının İran içinde bir noktayı hedef alıp almayacağı sorusuna verdiği yanıtta, “Her seçenek masada” dese de, ABD açısından bu aşamada Irak içindeki milis grupların öncelik olacağı mesajını vermişti.

ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, Irak’taki ABD hedeflerine yönelik son aylarda artan saldırılardan sorumlu tutulan İran destekli Şii Ketaib Hizbullah örgütünün, ABD ve diğer koalisyon güçlerine yönelik saldırılarda kullanılan silah depolarının hedef alındığı hava operasyonlarında örgütün saldırı kapasitesinin büyük ölçüde zayıflatıldığı kaydedildi.

Savunma Bakanı Mike Esper, ABD halkının, ya da müttefiklerinin çıkarlarına yönelik saldırıların tolere edilmeyeceğini söyledi. ABD’nin koalisyon güçlerinin güvenliğini koruma ve saldırıları önleme konusundaki kararlılığını vurgulayan Esper, IŞİD’in kalıcı yenilgisi ve Irak’ta uzun vadeli güvenlik istikrarıyla ülkenin egemenliğine olan bağlı kalınacağını bir kez daha vurguladı.

Irak’ta yaklaşık 5 bin Amerikan askeri bulunuyor. Koalisyon güçlerine bağlı bu birlikler, Iraklı askerleri eğitiyor.