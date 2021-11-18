ABD’den İranlı İsimlere Suç Duyurusu ve Yaptırım 

ABD, seçmenlerin yanı sıra seçilmiş Kongre üyelerini ve bir ABD medya şirketini hedef alan bir siber dezenformasyon kampanyası başlatarak 2020 başkanlık seçimlerine karışmakla itham ettiği iki İranlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

ABD Maliye Bakanlığı ayrıca, 2020 ABD seçimlerine müdahale etmeye çalıştıkları için altı İranlı ve bir İranlı gruba yaptırım uyguladığını açıkladı.

24 yaşındaki Seyid Muhammed Hüseyin Musa Kazemi ve 27 yaşındaki Seccad Keşiyan, en az bir eyalet seçim internet sitesinden gizli ABD oylama bilgilerini almak ve Amerikalılar’ın seçimin bütünlüğüne olan güvenini sarsmak için başkalarıyla birlikte dezenformasyon yaymakla suçlanıyor.

Ancak üst düzey ABD güvenlik güçleri yetkilileri gazetecilere yaptıkları açıklamada, iddia edilen herhangi bir bilgisayar korsanlığı faaliyetinin, seçim sonuçları üzerinde bir etkisi olduğu yönünde hiçbir kanıtları olmadığını söyledi.

İddianamede, İranlı bilgisayar korsanlarının seçimle ilgili yanlış iddiaları yaymak amacıyla adı açıklanmayan bir ABD medya şirketinin bilgisayar ağına erişim sağladıkları, ancak planlarının FBI ve iddianamede ismi belirtilmeyen şirket tarafından müdahale edilerek engellendiği yer aldı.

İddianamede bu kişilerin komplolarının bir parçası olarak, aşırı sağ Proud Boys grubundan bir grup gönüllü gibi davranarak, Cumhuriyetçi Kongre üyelerine ve dönemin ABD Başkanı Donald Trump’ın kampanyasının üyelerine de Facebook mesajları gönderdikleri kaydediliyor.

11 eyaletin internet sitesinden seçmen kayıt verilerine erişmeye çalıştıkları ve bu denemelerden birinde 100 bin kayıtlı seçmen hakkında bilgi içeren bir eyalet sitesinden veri indirmeyi başardıkları da iddianamede yer buldu.

Adalet Bakanlığı Ulusal Güvenlik Bölümü’nden Başsavcı Yardımcısı Matthew G. Olsen, “Bu iddianame, İran merkezli iki aktörün, ABD seçim sisteminin bütünlüğüne olan güveni aşındırmak ve Amerikalılar arasında anlaşmazlık yaratmak için hedefli, koordineli bir kampanyayı nasıl yürüttüğünü ayrıntılandırıyor” dedi.

ABD’nin İran’ın 2020 başkanlık seçimlerine müdahalesiyle ilgili şüpheleri 2020’nin Ekim ayında su yüzüne çıkmıştı.

3 Kasım 2020 seçimlerinden iki hafta önce, Trump yönetimindeki üst düzey istihbarat yetkilileri, hem Rusya’nın hem de İran’ın seçimlere müdahale etmeye çalıştığını ve ABD’li bazı seçmenlerin kayıt verilerine erişim sağladığını öne sürmüştü.

Bazı seçmenler, kendisini “Batılı şovenistler” olarak tanımlayan bir grup olan Proud Boys’dan geldiği iddia edilen e-postalar aldıklarını bildirmişti. Aşırı sağcı grubun bazı üyeleri, 6 Ocak 2021’de ABD Kongresi baskınında da rol oynamıştı.

Proud Boys ile ilgili hileli e-postalar önceden bilinmesine rağmen, bilgisayar korsanlarının bir medya şirketine girme çabalarıyla ilgili ayrıntılar, iddianame bugün açıklanana kadar kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

Mahkeme belgelerine göre, bilgisayar korsanları seçimle ilgili dezenformasyonu yaymak için medya şirketine erişimlerinden yararlanmayı umuyorlardı. Ancak FBI, mağdur olan şirketi uyardı ve bilgisayar korsanlarından kurtulmasına yardım etti.

Amerikalı yetkililer ve seçim güvenliği uzmanları, son iki yılda Doğu Avrupa’da meydana gelen bir dizi benzer olayın ardından uzun süredir böyle bir siber saldırıdan endişe ediyorlardı.