ABD’den İskenderun’a aile ziyaretine giden çift depremde hayatını kaybetti

Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin arama kurtarma ve enkaz çalışmaları devam ederken, deprem bölgesinden ABD’ye bir acı haber daha ulaştı.

Ulusal basına yansıyan haberlere göre ABD’nin Florida eyaletine bağlı Orlando kentinde emlakçılık yapan Alex İskender Ilgın ve Temmuz 2022’de evlendiği eşi Veronika Ilgın, aile ziyareti için gittikleri Hatay’ın İskenderun ilçesinde depreme yakalandı.

Depremde, Ilgın, eşi ve annesi enkaz altında kaldı. Hayatını kaybeden Ilgın, eşi ve annesinin cansız bedeni, kurtarma ekiplerince çıkarıldı.

New York’un Queens şehrinde yaşayan bilgisayar mühendisi Burak Firik (35), eşi Kimberly (32), oğulları Hamza (2) ve Bilal (1), Burak Firik’in kalp ameliyatı olan babasını ziyaret etmek için gittikleri Kahramanmaraş’ta, depreme yakalanarak hayatlarını kaybetmişti.

Türk Diyanet Camisi’nde, dün Firik ailesi için gıyabi cenaze töreni düzenlenmişti.

Columbia Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi tamamlayan Burak Firik, IBM ve Amazon şirketlerinde bilgisayar mühendisi olarak çalışıyordu. (AA)