ABD’den ”İsrail’in Güvenliğine Bağlıyız” Mesajı

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla yaptığı telefon görüşmesinde ikili ilişkileri ele aldı. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada “Başkan Yardımcısı, ABD’in İsrail’in güvenliğine olan değişmez bağlılığının altını çizdi” denildi.

Açıklamada Harris ve Netanyahu’nun hükümetlerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (ICC) yargı yetkisini İsrail’e karşı kullanabileceği hükmüne karşı olduklarını dile getirdikleri kaydedildi.

ICC Çarşamba günü Filistin topraklarında savaş suçları işlendiği iddialarıyla ilgili resmi soruşturma başlatacağını açıklamıştı. Savcı Fatu Bensuda konuyla ilgili yayınladığı mesajda, “Soruşturma başlatma kararı ofisteki ekibimiz tarafından yaklaşık beş yıl süren itinalı bir ön inceleme sonucunda alındı” demişti.

Mahkeme, Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve zulüm konusunda yargı yetkisinin olduğu kararına ise Şubat ayında varmıştı.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, mahkemenin kararına, “tam bir Yahudi karşıtlığı ve iki yüzlülüğün zirvesi” diyerek tepki göstermiş, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price da, ABD olarak ICC’nin açıkladığı karara sert biçimde karşı çıktıklarını söylemişti. ICC’nin bu konuda yetkisinin olmadığını belirten Price, “İsrail’i adil olmayan biçimde hedef almaya yönelik eylemlere karşı çıkma dahil, İsrail ve güvenliğine olan güçlü bağlılığımızı sürdürüyoruz” diye konuşmuştu.

Amerika’daki İsrail yanlısı lobi grupları Başkan Joe Biden’a, ICC’ye karşı eski Başkan Donald Trump döneminde yürürlüğe koyulan yaptırımları koruma çağrısı yapmıştı. Trump, ICC’ye Amerika’nın Afganistan’daki askeri eylemlerini soruşturma kararının ardından yaptırım uygulamıştı.