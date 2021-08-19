ABD’den Kabil’e Takviye Konsolosluk Çalışanı 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Taleban’ın Pazar günü Kabil’i ele geçirmesinin ardından binlerce kişi umutsuzca havaalanına ulaşmaya çalışırken, Afganistan’dan tahliye çabalarına yardımcı olmak için Kabil ile Katar ve Kuveyt de dahil olmak üzere diğer merkezlerde konsolosluk memurlarını arttırdığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, şu anda Kabil’deki havaalanında 6 bin kişinin tüm işlemlerinin tamamlandığını ve uçağa binmek için beklediğini söyledi. Price, kaç kişinin konuşlandırıldığını açıklamadan Kabil’deki konsolosluk memurlarının sayısını neredeyse iki katına çıkaracaklarını da kaydetti.

Price, bakanlığın ayrıca transit geçiş çabalarına yardımcı olmak için Katar ve Kuveyt’e konsolosluk personeli gönderdiğini ve başka ekipleri de diğer vize işlem merkezlerine göndermek için hazırladıklarını bildirdi.

ABD’nin Afganistan’dan ayrılacak Amerikan vatandaşlarının, yerel olarak istihdam edilen personelin, Özel Göçmen Vizesi başvuru sahiplerinin ve diğer savunmasız Afganlar’ın sayısını önemli ölçüde genişlettiğini belirten Price, Perşembe gecesi Kabil’den yaklaşık 20 uçuşun kalkacağını da sözlerine ekledi.

ABD ve diğer Batılı güçler, vatandaşlarının ve bazı Afgan personelin Kabil Havaalanı üzerinden tahliyesi için baskı yapıyor.

Binlerce kişi umutsuzca Taleban barikatlarını ve ABD birliklerini aşmayı deneyerek havaalanına ulaşmaya çalıştı. Taleban Çarşamba günü protestoculara ateş açıp üç kişiyi öldürdükten bir gün sonra kimseyi incitmek istemediklerini açıklayarak, dışarıda bekleyen Afgan kalabalığı eve dönmeye çağırdı.

Öte yandan Reuters haber ajansına bilgi veren bir kaynak, Biden yönetiminin ABD’nin Afganistan’dan çekilmesini ele alacağı yönünde söz verdiği incelemeye henüz başlamadığını, çünkü yetkililerin daha acil olan tahliye konusuna odaklandığını söyledi.

Hem kendi partisinden hem de Cumhuriyetçi Parti’den krizi ele alış biçimi nedeniyle sert eleştirilerle karşı karşıya kalan Demokrat Başkan Joe Biden, Çarşamba günü ABC kanalına verdiği bir röportajda, ABD’nin Afganistan’dan ayrılmasının daha iyi bir yolu olup-olmadığı ile ilgili soruya, çıkışın daha iyi bir şekilde yapılıp yapılmayacağını “Geriye bakıp inceleyeceğiz” yanıtını vermişti.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Salı günü gazetecilere verdiği demeçte, çekilmenin nasıl ele alındığına ilişkin bir performans değerlendirmesi yapacaklarını ve konuyu enine boyuna inceleyeceklerini kaydetmişti.

İncelemenin başlayıp-başlamadığı sorulan kaynak, adının saklı kalması koşuluyla Reuters’a konuştu ve ABD’nin şimdilik karadaki operasyonlara ve mümkün olduğunca çok insanı Afganistan’dan çıkarmaya odaklandığını söyledi.