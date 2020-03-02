ABD’den kritik açıklama: Türkiye’ye hava desteği vermeyeceğiz

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, İdlib konusunda Türkiye’nin beklediği hava desteğiyle ilgili açıklamada bulundu.

Esper, “Suriye’nin İdlib vilayetinde Türkiye’ye hava desteği sağlamayacağız” dedi.

Esper ayrıca Avrupa’ya sınırların açılmasının Türkiye’nin alacağı bir karar olduğunu belirterek konu hakkında detaylı bir yorumda bulunmadı.

ESPER’DEN RUSYA UYARISI

Son telefon görüşmelerinde Türk mevkidaşı Hulusi Akar’a ne söylediği sorulduğunda Esper, ‘Rusların her zaman iyi ortaklar olmadığı’ mesajını verdiğini aktardı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Suriye’deki durumu görüştüğünü teyit eden Esper, olabilecek her şeye NATO’nun hazır olduğunu dile getirdi.

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