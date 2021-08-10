ABD’den Kuzey Akım 2 İçin Danışman Ataması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, eski diplomat Amos Hochstein’ı Rusya destekli Kuzey Akım 2 boru hattından kaynaklanan sorunlar konusunda çalışmak üzere enerji güvenliğinden sorumlu kıdemli danışman olarak atadı.

ABD, Rus gazını Avrupa’ya taşıyacak boru hattı tamamlanmak üzereyken, geçen ay Almanya ile bir anlaşmaya varmıştı.

Anlaşma, son aşamasında olan boru hattının tamamlanmasını garantilerken, aynı zamanda ABD’nin ve bazı başka devletlerin proje konusundaki çekincelerini gideren bir dizi maddeyi içeriyor. Bunların başında da Rusya’nın, Ukrayna’yla 2024 yılında süresi dolacak transit doğalgaz anlaşmasını en az 10 yıllık bir süre için uzatmasını taahhüt etmesi geliyor. Şu ana kadar Avrupa’ya ulaşan Rus gazının yüzde 40 kadarlık kısmı, Ukrayna üzerinden geçiyordu.

Merkel ve Biden arasında varılan anlaşmanın bir diğer önemli maddesiyse Ukrayna’nın, Rus doğalgazına olan bağımlılığını azaltmak için yenilenebilir enerji projelerinde, Berlin’in Kiev’e destek sağlayacak olması.

Washington, geleneksel olarak Rus enerji ihracatı için bir geçiş rotası olan Ukrayna gibi ülkelerin tepkisine rağmen, boru hattının işletme şirketine ve baş yöneticisine yönelik yaptırımlardan feragat etti.

Washington bu anlaşmayla, Rusya’nın Orta ve Doğu Avrupa’daki ABD müttefiklerine karşı, enerjiyi silah olarak kullanma risklerini azaltmayı amaçlıyor.

Eski bir siyasi danışman ve lobici olan Hochstein, Başkan Barack Obama dönemi boyunca uluslararası enerji işleri özel temsilcisi ve enerji kaynaklarından sorumlu dışişleri bakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

Blinken yazılı açıklamasında, Hochstein’in acil odak noktasının “ABD ve Almanya’nın Ukrayna’ ya Destek, Avrupa Enerji Güvenliği ve İklim Hedeflerimize İlişkin 21 Temmuz Ortak Bildirisi’nde belirtildiği gibi” Kuzey Akım 2 boru hattının oluşturduğu riskleri azaltmaya yönelik tedbirlerin uygulanması olacağını kaydetti.

Blinken, “Bu atama, yönetimin enerji geçişinin bu kritik döneminde, arz güvenliğini sağlamak, Kremlin’in enerjiyi jeopolitik bir silah olarak kullanmasını engellemek ve Ukrayna, NATO ile AB ülkeleri için daha güvenli ve sürdürülebilir bir enerji geleceğini ilerletmek için, enerji diplomasisini kullanma konusundaki kararlılığını göstermektedir” ifadelerini kullandı.