ABD’den Kuzey Kore devlet bankasına ‘yaptırımları delme’ suçlaması

ABD Adalet Bakanlığı‘nın şubatta başlattığı soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, ABD’nin Pyongyang‘a nükleer programından dolayı uyguladığı yaptırımların Kuzey Kore Dış Ticaret Bankası tarafından ‘kara para aklama’ ve ‘finansal sahtekarlık’ yoluyla delindiğinin tespit edildiği öne sürüldü.

İddianamede, söz konusu 33 kişinin ise Josep Bank olarak da bilinen Kuzey Kore Dış Ticaret Bankası’na ait 2.5 milyar doları 200’e yakın paravan şirket üzerinden başka bankalarda akladığı iddia edildi.

Suçlama yöneltilen bazı kişilerin Josep Bank çalışanları olduğu belirtilen iddianamede, aklanan paranın Kuzey Kore nükleer programında kullanıldığı kaydedildi.