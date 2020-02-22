ABD’den ‘nükleer saldırılı’ tatbikat: ‘Rusya’nın saldırısına karşılık senaryosu’

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, hazırlanan tatbikat senaryosunda Avrupa ile savaş halinde olan Rusya’nın ‘NATO sahasında yer alan bir tesise karşı sınırlı bir şekilde düşük kapasiteli nükleer silah kullanmaya karar vermesi’ gibi bir durumun öngörüldüğünü belirtti.

‘Rusya’nın saldırısına karşılık senaryosu’

Bu tür durumlarda önce savunma bakanının, ardından ABD Başkanı’nın olaya dahil olduğunu ve ‘sonuçta nasıl bir karşılık verileceğinin kararlaştırıldığını’ söyleyen yetkili, tatbikatta Washington’un Rusya’ya nükleer bir saldırı ile karşılık verdiği bir senaryonun uygulandığını ifade etti.

Yetkili, böylelikle ABD Savunma Bakanı Mark Esper’in bu tür durumlarda ABD’nin vereceği karşılığın ne olacağı konusunda bir izlenim edindiğini vurguladı.

‘Kongre üyeleri de katıldı’

Tatbikata, ‘nükleer kriz durumunda iletişimin ne şekilde kurulduğunu’ anlamak için ABD Kongre üyelerinin de katıldığı öğrenildi.

Geçenlerde yine bir Pentagon yetkilisi, ABD’nin Avrup’ya düşük kapasiteli nükleer başlıklı füzeler konuşlandırmayı planlamadığını ve ABD’nin ‘Rusya’nın ihlaline’ karşı vereceği yanıtın nükleer olmayacağını açıklamıştı. Yetkili, Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’nda (INF) öngörülen menzili olan balistik füzeler söz konusu olduğunu vurgulamıştı.