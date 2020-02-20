ABD’den Patriot Açıklaması

VOA’ye konuşan bir Amerikalı yetkili, ABD’nin Türkiye’nin Suriye sınırına Patriotlar konuşlandırılması talebinden haberdar olduğunu ancak bu konuda bir kararın henüz verilmediğini söyledi.

Kimliğinin gizli tutulması koşuluyla konuşan Amerikalı yetkili, VOA Savunma muhabiri Carla Babb’a yaptığı açıklamada, “ABD, Türkiye’den Suriye ile sınırlarına Patriotlar konuşlandırılması için gelen talepten haberdar ancak Patriotlar’ın tedarik edilip edilemeyeceği konusunda bir karar verilmedi” ifadesini kullandı.

Bloomberg internet sitesinde yer alan bir haberde, Türkiye’nin ABD’den Rus destekli Suriye güçlerinin gelecekteki herhangi bir saldırısına karşılık vermek için güney sınırlarına iki Patriot füze bataryası konuşlandırmasını istediği iddia edilmişti.

Türk ordusu son üç hafta içerisinde İdlib’de ikisi bugün olmak üzere 15 kayıp verdi. Rusya’nın hava desteğini arkasına alan Suriye hükümet güçleri, muhalefetin elindeki son bölge olan İdlib’i de almak için saldırılar düzenliyor.

Bloomberg’in haberine göre, kimliği açıklanmayan üst düzey bir Türk yetkili, Patriot’ların koruma sağlamak için Hatay’da sınıra konuşlandırılması durumunda Ankara’nın Esat’a bağlı güçleri vurmak için F-16 savaş uçaklarını kullanabileceğini belirtti.

Haberde, talebin geçen hafta ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’ye iletildiği ve henüz ABD’den bu talebe bir yanıt gelmediği de kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da CNNTürk kanalında katıldığı bir programda, ABD’den olası Patriot desteği konusunda şunları söylemişti:

“Daha önce hava savunma bataryalarını bize gönderdiler. Çünkü ülkemize karşı hem hava, füze tehdidi var hem de bu konuda daha önce yaşanmış bazı olaylar var. Bu manada bir Patriot bataryası desteği olabilir. Ayrıca bu konuda NATO Genel Sekreteri’nin de çeşitli açıklamaları var. Stoltenberg de bu konuyu yakinen takip etmekte, onların da bir takım teşvikleri, planları, uygulamaları önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilir.”