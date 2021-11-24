ABD’den ‘Rusya’ uyarısı: Sınırda sıra dışı hareketlilik var

ABD’nin Kiev Büyükelçiliği, vatandaşlarına yönelik bir uyarı mesajı yayımladı. Mesajda Rusya’nın Ukrayna sınırında ve Kırım’daki askeri hareketliliği konusunda, ABD vatandaşlarından dikkatli olmaları istenildi.

ABD Büyükelçiliği’nin mesajında Rusya’nın Ukrayna sınırındaki ve ilhak altındaki Kırım’da sıra dışı bir askeri hareketliliğine dikkat çekildi ve Kırım’a yönelik seyahat uyarısının “Seyahat etmeyin” anlamına gelen 4. seviyede olduğu hatırlatıldı. Seyahat uyarısı Kırım’la birlikte Ukrayna’nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk’ı da kapsıyor.

VOA Türkçe’de yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden da bugün bir açıklama yaparak, ABD’nin Ukrayna’nın toprak bütünlüğü ve egemenliğine verdiği desteğin arkasında olduğunu söyledi.

Rusya’nın son dönemde Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınak uluslararası kamuoyunca dikkatle takip ediliyor ve endişeyle karşılanıyor. Her ne kadar Kremlin yönetimi sürekli olarak, saldırı hazırlığı iddialarını reddetse de bu yönde kaygılar ve uyarılar art arda geliyor.

“UKRAYNA’YA KARŞI ATILACAK BİR ADIMIN BEDELİ ÇOK AĞIR OLUR”

Estonya Başbakanı Kaja Kallas da Avrupa Birliği’nin, Rusya’ya karşı olası bir Ukrayna harekatında çok sert tavır göstereceğini net bir biçimde ortaya koyması gerektiğini söyledi.

Kallas “Rusya’nın Ukrayna sınırındaki askeri yığınağı konusundaki kaygıları paylaşıyoruz. Bu sebeple de Ukrayna’ya karşı atılacak bir adımın bedelinin çok ağır olacağına dair Rusya’ya karşı net olmamız önemli” ifadelerini kullandı.

Bir süre önce ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ı ağırlayan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Fransa’nın Rusya’nın askeri hareketliliğinden duyduğu kaygıyı dile getirmişti.

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