ABD’den Rusya ve Suriye’ye ‘kimyasal silah yükümlülüklerini yerine getirin’ çağrısı

Blinken, video konferans yöntemiyle düzenlenen Cenevre Silahsızlanma Konferansı’nda, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi’ni “doğrulanabilir silah kontrolü ve silahsızlanma anlaşmalarına örnek” olarak nitelendirdi.

Fakat sözleşmenin Suriye ve Rusya yüzünden tehdit altında olduğunu iddia eden Blinken, “Suriye defalarca halkına karşı kimyasal silah kullandı ve kimyasal silah programıyla ilgili hesap vermek ve kimyasal silahını kontrol edilebilir şekilde imha etmek için Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü ile işbirliği yapmadı” ifadesini kullandı.

Rusya’yı da Suriye’ye diplomatik ve askeri destek sağlamak ve blog yazarı Aleksey Navalnıy ile eski istihbarat çalışanı Sergey Skripal’e karşı kimyasal silah kullanmakla suçlayan Blinken, ABD yönetiminin “bu tür eylemleri” kınadığını ve Rusya ile Suriye’yi, Kimyasal Silah Sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırdığını söyledi.

Blinken, “Cezasızlık olamaz. Kimyasal silah kullanımına karşı uluslararası hukuku korumalıyız. Aksi takdirde, cezasızlığı normalleştirme riskiyle karşı karşıyayız” diye ekledi.