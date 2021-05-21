ABD’den Rusya’nın Kırım üzerindeki egemenliğinin tanınmasını yasaklamaya yönelik adım

ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu, federal bakanlıklar ve kurumların Rusya’nın Kırım üzerindeki egemenliğini tanımasını yasaklayan tasarıya oy birliğiyle destek verdi.

‘Rusya’nın Kırım toprakları, suları ve hava sahası üzerindeki egemenliğini tanıyan veya tanınması anlamına gelen eylemler veya desteğin yasaklanmasını’ öngören tasarı, şubat ayında demokrat senatör Herald Connolly tarafından Kongre’nin alt kanadına sunulmuştu.

Connolly, oturumdan önce ‘Kırım’ın ilhakının tanınmamasına ilişkin kanun’ konusunda derhal harekete geçilmesi çağrısı yapan Ukrayna’nın parlamento çoğunluğunun bir temsilcisi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Teksas’tan bir senatör tasarıya, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına karşı yaptırımlar getirilmesi talebinin dahil edilmesini talep etti, ancak tasarıyı hazırlayan Connolly’nin isteği üzerine bu önerisinden vazgeçti.

Komisyon düzeyinde onaylanan tasarı, Temsilciler Meclisi’nden geçmesinin ardından Senato’ya gönderilecek.

Daha önce ABD Başkanı Joe Biden, Kırım’ın Ukrayna’ya ait olduğunu, ABD’nin yarımadanın şu anki statüsünü asla tanımayacağını ve Rusya’yı Ukrayna’ya yönelik ‘saldırgan eylemleri’ nedeniyle sorumlu tutmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Kırım, 16 Mart 2014’te yapılan ve yüzde 96.77 ‘evet’ oyunun çıktığı referandum sonrasında 18 Mart 2014’te resmen Rusya’ya bağlanmıştı. Ukrayna, halen Kırım’ı ‘Rusya işgali altındaki’ kendi toprakları olarak görüyor.

Rusya, Kırımlıların seçimini uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler (BM) Tüzüğü’ne uygun olarak demokratik bir şekilde yaptıklarını defalarca vurguladı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ‘Kırım’ın Ukrayna’ya geri dönmesi için gerekli şartların asla oluşmayacağını’ belirtmişti.