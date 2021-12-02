ABD’den Rusya’ya: “Harekete Geçersek Yalnız Olmayacağız”

Resmi temaslarda bulunmak üzere Güney Kore’nın başkenti Seul’de bulunan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’den Rusya’ya yönelik sert bir uyarı geldi. ABD Savunma Bakanı, Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa dair müdahale gerekirse bu noktada ABD’nin yalnız olmayacağını söyledi.

Austin, nasıl bir askeri adım olacağı konusunda herhangi bir spekülasyonda bulunmak istemediğini ancak Rusya’nın böylesi bir harekette ABD’nin yalnız olmayacağını bilmesi gerektiğini söyledi.

Güney Kore’li mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan ABD Savunma Bakanı “Her ne yaparsak bunu uluslararası kamuoyunun bir parçası olarak yapacağız. Yine de her halukarda bir saldırı olmaması en iyi durumdur. Ancak sorunlu bir söylem görüyoruz” ifadelerini kullandı.

Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la Stockholm’de görüşmesi beklenen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da son olarak yaptığı açıklama Rusya’yı Ukrayna sınırındaki olası bir askeri hareket konusunda uyardı.

Ukraynalı yetkililer son dönemde Rusya’nın sınıra 90 bin civarında asker gönderdiğini söylerken Rusya’ysa Ukrayna’yı sınırda askeri yığınak yapmakla suçluyor.