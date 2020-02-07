ABD’den Rusya’ya ‘Maduro’ tehdidi

Abrams, “Rusya, Maduro’ya verdiği desteğin cezasız kalmayacağını bilmeli” tehdidinde bulundu.

Diğer ülkeleri de bu uyarıyı dikkate almaya çağıran Abrams, gelecek haftalarda Washington’un ‘niyetlerinin ne kadar ciddi olduğunu’ göstereceğini söyledi.

Daha önce ABD Başkanı Trump’un Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O’Brien, Rus petrol şirketi Rosneft’in Venezüella politikasını değiştirmemesi durumunda, en kısa zamanda şirkete karşı tedbirler alacaklarını açıklamıştı.

Abrams, Rusya’ya tehdidinin Rosneft ile ilgili olup olmadığını söylemese de Rus şirketin bölgede ‘giderek artan rolüne’ dikkat çekerek, “İlgili duyuru hazır olduğunda onu yapacağız. Ama bugün değil” diye ekledi.

Abrams’ın sözleri Rusya’da doğal karşılandı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Meksika’daki basın toplantısında, “Washington’un, Venezüella ile işbirliği yapan herkesi cezalandıracakları yönündeki yeni tehditleri duydum. Buna alışığız” dedi.