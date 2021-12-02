ABD’den Rusya’ya ‘Minsk anlaşmaları’ çağrısı

Yazan:
Alaturka Online
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) 28. Dışişleri Bakanları Konsey Toplantısı kapsamında geldiği İsveç’in başkenti Stockholm’de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la görüştüğünü açıkladı.

Yayınlanma: 18:57 – 02 Aralık 2021

ABD’den Rusya’ya ‘Minsk anlaşmaları’ çağrısı

Bakan Blinken görüşmeyle ilgili “Bugün Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırganlığı hakkında konuştum. ABD, Donbas’taki ihtilafa diplomatik bir çözüm bulunmasını destekliyor ve Rusya’yı Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyor” ifadelerini kullandı.

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