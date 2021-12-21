ABD’den şaşırtan sonuçlar: Botoksla anksiyete tedavisi

ABD’de yapılan araştırmalar, kırışıklıkların azaltılmasından migren tedavisine bir çok alanda kullanılan botoksun, anksiyete tedavisinde de kullanabileceğini açıkladı.

ABD’de yer alan California Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar, botoksun, anksiyete ve kaygıyı yüzde 72 oranında azalttığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, nereye enjekte edildiğine bakılmaksızın botoks uygulanan kişilerde anksiyete semptomlarında azalmaya rastladı.

Bakteriyel bir toksinden türetilen bir ilaç olan botoks, kırışıklıkları, migrenleri, kas spazmlarını, aşırı terlemeyi ve idrar kaçırmayı hafifletmek için enjekte edilerek kullanılıyor.

KLİNİK ÇALIŞMALAR YAPILACAK

Araştırmacılar, botoks yani botulinum toksinlerinin ruh hali ve duygularla ilgili merkezi sinir sistemlerinin bölgelerine taşınabileceğini tahmin etse de, anksiyete semptomlarını tam olarak nasıl azalttığı ile ilgili net bir açıklama yapmadı.

Botoksun, yaygın olarak kaygıya katkıda bulunabilecek kronik durumları (örneğin kırışıklıkları) tedavi etmek için kullanılabildiği gibi, altta yatan sorunu gidermede de başarı sağlayabileceği belirtildi.

Çalışmayı yürüten ekip, botoksun anksiyete tedavisinda uygulamaya alınması için klinik çalışmaların gerekli olduğunu da belirtti.

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