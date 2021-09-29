ABD’den skandal kare: Terör örgütü üyeleriyle görüşmüşler

Kaosun ve şiddetin bitmek bilmediği Suriye’de terör örgütü PKK’nın da bünyesinde olduğu Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadının ABD’de resmi temaslarda bulunduğu ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

Bünyesinde terör örgütü PKK/YPG/PYD’nin de olduğu ve ABD tarafından desteklenen Suriye Demokratik Güçleri’nin siyasi kanadı Suriye Demokratik Meclisi’nin önceki gün ABD’de resmi temaslarda bulunduğu ve ABD’li üst düzey yetkililerle bir araya geldiği ortaya çıktı.

İNGİLİZCE VE ARAPÇA PAYLAŞTILAR

ABD’nin Suriye Büyükelçiliği’nin resmi Twitter üzerinden hem Arapça hem de İngilizce olarak paylaşılan fotoğraflarda görüşmenin detayları da kamuoyuna aktarıldı.

ABD’nin diplomatik temsilciliğinden yapılan paylaşımda, “Yakın Doğu İlişkileri’nden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Joey Hood ile ABD Dışişleri Bakanlığı Yakın Doğu İlişkileri Bürpsu’ndan Ethan Goldrich, pazartesi günü Suriye Demokratik Meclisi’nin Başkanı İlham Ahmed ile görüştü” denildi.

Açıklamanın devamın ise, “Görüşmede ABD’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrar için destek yinelenirken, IŞİD’den özgürleştirilen bölgelerde de desteğe devam edileceği ve bütün Suriyelilerin dahil olacağı siyasi bir çözüme destek verileceği tekrarlandı” ifadesi yer aldı.

Ahmed’in Washington Enstitüsü’nün düzenlediği bir etkinliğe katıldığı belirtildi.

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