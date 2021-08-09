ABD’den sonra Rus elçiliği de mesaj yayınladı

ABD’nin ardından Rusya’nın Ankara Büyükelçilği de resmi Twitter hesabından orman yangınlarıyla ilgili mesaj yayınladı. Rusya’nın Ankara Büyükelçiliği, Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale ettiği görüntüleri paylaştı.

ABD Ankara Büyükelçiliği dün resmi Twitter hesabından, “ABD Türkiye’nin yangınla mücadelesine yardımcı olmak üzere iki adet yangın söndürme helikopterini göndermek üzere süreci başlatmıştır” mesajı paylaşmıştı.

Rusya’nan Ankara Büyükelçilği de bugün resmi Twitter hesabından Rus uçaklarının orman yangınlarına müdahale görüntülerini paylaştı.

RUSYA’DAN 11 HAVA ARACI

Rusya’nın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, “Türkiye’de 5 İl-76 tipi uçak, 3 Be-200 tipi eşsiz amfibi uçak, 3 helikopterimiz faaliyet göstermektedir. Pilotlarımızın çabalarının Türk itfaiye ekiplerinin ve yetkili makamların faaliyetleriyle birleştirilerek yangınları kontrol altına almaya yardımcı olacağından eminim” denildi. İHA





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