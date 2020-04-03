ABD’den Suriye’deki DSG kontrolündeki bölgelere 1.2 milyon dolarlık ‘koronavirüs yardımı’

Koalisyondan yapılan açıklamada, “Sağlanan tıbbi ekipman, Haseke ve Şedadi’deki hastanelerde çalışanları ve Demokratik Suriye Güçleri ile buradaki hapishanelerde görevli asayiş muhafızlarını korumaya yardımcı olacaktır.” denildi.

Açıklamada DSG elindeki hastane ve hapishanelere sağlanan malzemelerin eldiven, maske, ameliyat kitleri ve oksimetre gibi koruyucu ekipmanlardan oluştuğu ifade edildi.

Hapishanelerdeki DSG mensuplarına ise ayrıca koruyucu maske, koruyucu giysi ve cop sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada sözlerine yer verilen IŞİD karşıtı koalisyonun sivil işlerinden sorumlu direktör yardımcısı Albay Brian Henderson’ın, “Kalıcı ilişkimiz bu pandeminin de ötesine geçiyor ve DSG’nin, Suriye’nin kuzeydoğusunda istikrar ve güvenliği sağlama misyonu için kritiktir.” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Açıklamada ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompoe’nun da 27 Mart’ta Suriye’de sağlık ve insani yardım için koronavirüs salgınına karşı 16,8 milyon dolar yardım sağlayacaklarını duyurduğu bildirildi.

ABD Savunma Bakanlığı, bu yıl Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası olarak bilinen savunma bütçesi kapsamında DSG kontrolü altındaki bölgelerde silah ve ekipman yardımı sağlıyor.