ABD’den Türk SİHA’larını hedef alan tasarı

ABD’de Demokrat Senatör Bob Menendez, Türkiye ve Azerbaycan’ı hedef alan iki tasarı önerisinde bulundu. Menendez, Türk SİHA’ların yabancı ülkelere satılmasını ‘tehlikeli’ olarak nitelerken, ihracatı önlemeye yönelik adımlar atılmasını talep etti.

ABD’de senatörlerden Türkiye karşıtı yeni bir adım geldi. ABD Kongresi’nde Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Senatör Bob Menendez, Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda (NDAA) Türkiye ve Azerbaycan hakkında iki değişiklik önergesi sundu.

Yapılan açıklamada, “Başkan Menendez’in NDAA’da önerdiği değişiklikler, ABD hükümetinin Türkiye’nin insansız hava aracı (İHA) programının yayılmasının ulusal güvenlik sonuçlarını izleme ve değerlendirme yeteneğini önemli ölçüde iyileştirmeyi, ayrıca ABD’nin Azerbaycan Hükümeti’ne askeri yardımı yasaklayan 1992 tarihli yasanın baypas edilmesine yönelik başka istisnaları önlemeyi amaçlamaktadır” ifadeleri yer aldı.

‘BAKÜ GEREKEN ADIMLARI ATMADI’

Senatör Menendez, Azerbaycan’ın 2020 yılında Dağlık Karabağ bölgesinde Türk yapımı Bayraktar İHA’larını konuşlandırmasına yanıt olarak, Dışişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı’nın Türkiye’nin öldürücü insansız hava araçları ihracatına ilişkin raporunu talep eden bir değişikliğin devreye sokulmasını istedi.

Menendez, “Bakü’deki rejim, Türkiye’nin de desteğiyle, Ermenistan ve Azerbaycan arasında barışçı, müzakere edilmiş bir süreç yerine şiddet yolunu seçmeye devam ederken, bu ve gelecekteki tüm yönetimlerin bu tür yardımları durdurmasının ve Özgürlüklere Destek Yasası’nın 907’nci maddesine uyulmasının zamanı çoktan geldi” dedi. Menendez, Bakü yönetimine yardımların çoğunu yasaklayan ancak istisnaların uygulanmasına izin veren yasanın kaldırılacağını açıkladı. Açıklamada, “Azerbaycan Hükümeti açıkça bu adımları atmadı, ancak bu hükümete yapılan yardımlar son yıllarda hızla arttı” ifadesine yer verildi.

‘TÜRK İHA’LARI YASAKLANSIN’

1992’de kanunlaşan söz konusu yasanın 907. maddesi “Ermenistan ve Dağlık Karabağ’a karşı tüm ablukaları ve diğer saldırgan güç kullanımlarını durdurmak için kanıtlanabilir adımlar atana kadar Azerbaycan Hükûmeti’ne yardımı” yasaklıyor.

Senatör Alex Padilla da Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da ‘savaş suçu işlediğini’ öne sürerken, işlenen savaş suçlarına ilişkin değişiklik getirdi: “Azerbaycan’ın yasaklı mühimmat kullanması, yabancı paralı askerler kullanması ve ABD parçaları içeren Türk İHA’larının kullanılması.” yasaklanmalı ifadeleri kullanıldı.

‘SAVAŞTA BELİRLEYİCİ OLDU’

“Türk insansız hava araçları geçen yıl Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki savaşta belirleyici bir rol oynadı. O zamandan beri Polonya, Fas ve Ukrayna, Bayraktar TB2’yi satın aldı ve Angola, Etiyopya, Nijer, Nijerya ve Ruanda da dahil olmak üzere diğer birçok ülke de ilgilendiğini belirtti” ifadesine yer verildi.

Menendez, Türkiye’nin drone satışlarını “tehlikeli, istikrarı bozucu ve barış ve insan hakları için bir tehdit” olarak nitelendirdi. “ABD bunun bir parçası olmamalı” diyen Menendez, söz konusu değişikliğin, “Amerikan parçalarının bu Türk silahlarına dahil edilmesinin engellenmesi gerektiğinin bir teşhisi” olduğunu belirtti.

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