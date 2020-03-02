ABD’den Türkiye ve Rusya’ya ‘İdlib’de Gerilimi Düşürün’ Çağrısı

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, geçen hafta görüştüğü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’a “Ruslar’ın iyi bir ortak olmadığı” mesajını verdiğini söyledi. Genelkurmay Başkanı Mark Milley de, hem Türk hem Rus genelkurmay başkanlarını arayarak “İdlib’de gerilimi düşürün” çağrısı yaptığını belirtti.

Pentagon’da Genelkurmay Başkanı Mark Milley ile birlikte ortak basın toplantısı düzenleyen Esper, bir gazetecinin “Türkiye Suriye’de NATO’nun 5’inci maddesini devreye sokmak isterse ABD ne yapacak?” şeklindeki sorusunu da yanıtladı.

5’inci madde konusunda bu aşamada bir yorum yapmayacağını belirten Esper, “Türkiye orada muharip operasyonlar düzenliyor. Bu konuda adım adım gideceğiz. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bu mesele hakkında kısa bir görüşmem oldu. Söylediğim gibi, İttifak olarak bu konuyu adım adım ele alacağız, ki böylece olabileceklere karşı hazır olacağız” diye konuştu.

NATO’nun 5. maddesi, olası bir savaş halinde ittifak üyesi ülkeye diğer müttefik ülkelerin destek vermesini gerektiriyor. Yani bir NATO üyesi ülkeye savaş açılması, bütün NATO ülkelerine savaş açmak anlamına geliyor

Genelkurmay Başkanı Milley de Türk askerlerinin öldürülmesinde Rus pilotları ve savaş uçaklarının rol alıp almadığı sorusu üzerine, savaş uçaklarını tam olarak kimlerin kullandığı konusunda net ve kesin bir istihbarata sahip olmadıklarını belirtti. Milley, hem Türkiye hem Rusya’daki mevkidaşlarını arayarak mümkün olduğunca süratle gerilimi düşürmeleri çağrısında bulunduğunu aktardı.

Esper bir başka soruyu yanıtlarken, Türkiye’nin sınırlarını açıp açmaması konusunun siyasi bir konu olduğunu ve bu kararı Ankara’nın vereceğini kaydetti. Esper, geçen hafta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’la görüşmesinde, bir NATO müttefiki olarak Türkiye’ye olan desteklerini paylaştığını ve “Ruslar’ın her zaman iyi ortak olmadığı şeklindeki basit gerçeğe dikkat çektiğini” anlattı.

ABD Savunma Bakanı, “Elbette siyasi seviyede, sınırları konusunda neler yapacakları konusuna Türkler karar vermeli; bu konu AB ve komşularını da ilgilendiriyor, bu meseleyi onlarla birlikte çalışarak çözmeliler” diye konuştu.

Esper, ABD’nin, çatışmalar yüzünden ibt milyona yakın kişinin evlerinden olduğu Suriye’dekiler için insani yardımları arttırmayı düşündüklerini de belirtti. Esper, bu konuyu Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile de görüştüğünü söyledi. Esper, “Hava desteğiyle mi?” sorusuna ise “Hayır” yanıtını verdi.