ABD’den Türkiye’ye dijital hizmet vergisini kaldırma çağrısı

Ticaret Bakanı Muş ile görüşen ABD ticaret temsilcisi tüm ülkelerin dijital hizmet vergisini kaldırması gerektiğini söyledi. Maliye, söz konusu vergi kaleminden 16 ayda 2,4 milyar TL’lik hasılat elde etti.

Sozcu.com.tr

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile görüşmesinde Türkiye’nin de aralarında olduğu ülkelerin tek tek uyguladığı dijital hizmetler vergilerini kaldırmalarının OECD öncülüğünde çok uluslu bir anlaşmaya varılması için önemli olduğunu söyledi.

Reuters gelişmeyi, “ABD ticaret şefi Türkiye’ye ülkelerin dijital hizmet vergisini kaldırması gerektiğini söyledi” başlığıyla duyurdu.

OECD VE G20’YE İŞARET ETTİ

ABD Ticaret Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Tai’nin mevkidaşı Mehmet Muş ile sanal toplantıda bir araya geldiği, dijital hizmet vergileri, ABD şirketlerinin Türkiye’ye erişiminin geliştirilmesi ve diğer meseleleri konuştukları aktarıldı.

Tai, ortak bir dijital hizmetler vergisi için OECD ve G20’ye işaret etti.

130 ÜLKE ANLAŞMIŞTI

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), 1 Temmuz 2021’de yaptığı açıklamada, aralarında ABD, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere, Japonya ve Türkiye’nin de yer aldığı küresel Gayrisafi Yurt içi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 90’ını temsil eden 130 ülkenin uluslararası vergi reformu konusunda anlaşma sağladığını açıklamıştı.

Anlaşmaya göre, çok uluslu şirketlerin faaliyet gösterdikleri ve kâr elde ettikleri yerlerde en az yüzde 15 oranında kurumlar vergisi ödemeleri öngörülüyor.

G20 liderleri, 28-29 Ekim tarihlerinde Roma’da yapacakları toplantıda bu anlaşmaya son halini vermeye çalışacak.

ABD EK GÜMRÜK VERGİSİ GETİRMİŞTİ

ABD Ticaret Temsilciliği, haziranda yaptığı açıklamada, Türkiye’nin de aralarında bulunduğu altı ülkeye dijital hizmet vergileri nedeniyle 2 milyar dolarlık ithalata yüzde 25’lik ek vergi kararını duyurmuş, uluslararası alandaki ortak vergi müzakereleri nedeniyle ek vergi kararını bir süreliğine askıya almıştı.

Beyaz Saray, ülkelerin tek tek uyguladıkları dijital hizmet vergilerinin ABD şirketlerine dönük ayrımcılık yaptığını öne sürüyor.

TÜRKİYE 2,4 MİLYAR TL TOPLADI

1 Mart 2020’den itibaren uygulamaya giren Dijital Hizmet Vergisi’nde 2020’de 1 milyar 61 milyon TL, 2021’in Ocak-Temmuz döneminde 1 milyar 331 milyon TL olmak üzere şu ana kadar toplamda 2 milyar 392 milyon TL topladı.

Türkiye’de elde edilen hasılatı 20 milyon TL’den ve dünya genelinde elde edilen hasılatı 750 milyon euro veya muadili yabancı para karşılığı TL’den fazla olan Facebook ve Twitter gibi şirketler, ilgili kanun paralelinde 1 Mart’tan itibaren yüzde 7,5 oranında dijital hizmet vergisi mükellefi oldular.

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